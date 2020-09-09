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Украинские политики в августе потратили около $ 500 тысяч на рекламу в соцсетях - ОПОРА

Украинские политики в августе потратили около $ 500 тысяч на рекламу в соцсетях - ОПОРА
Украинские политики и партии в августе суммарно потратили около полумиллиона долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в Фейсбуке.

"Украинские политики и партии в августе суммарно потратили от 425 469 до 576 345 долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Десять крупнейших рекламодателей заплатили 98 406 долларов за трансляцию 1 356 постов политического содержания", - говорится в сообщении.
Так, по данным Гражданской сети, больше всего заплатила политическая партия "За будущее" - $22 520. Второй по активности была партия "Слуга народа" - $11 641.

Партия "Наш край" заплатила за политическую рекламу $10481, "Победа Пальчевского» - $10431.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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