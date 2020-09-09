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Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в платье с леопардовым принтом в Нью-Йорке

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в платье с леопардовым принтом в Нью-Йорке

Кажется, Ирина Шейк не сидит дома ни минуты — каждый день модели насыщен событиями, поэтому и в хронику папарацци она попадает уже несколько раз за день. Только мы увидели, как 34-летняя звезда встретилась с отцом своей дочери, 45-летним Брэдли Купером, как она уже успела переодеться и уехать по делам.

Ирину снова сопровождала ее дочь Лея (девочка, к слову, тоже сменила наряд, появившись в платье с рисунком комет и кроссовках от Veja). Сама Шейк вышла на улицу в зелено-бежевом платье с леопардовым принтом от бренда Adriana Iglesias.


Ирина Шейк



Модель заметили на выходе из дома, когда она собиралась отправиться в дорогу. Судя по тому, что вместо клатча в руках у Ирины был яркий желтый мяч, собиралась она не на вечеринку, а на очередную прогулку с Леей. Шейк посадила девочку в салон своей "Теслы", после чего сама села за руль и уехала.


Ирина Шейк с дочерью Леей


Напомним, что, несмотря на карантин, не приостановилась и карьера Шейк. Лишь за последний месяц она появилась сразу на двух обложках Vogue — итальянского и российского. Впрочем, сейчас в сети обсуждают не только новые съемки модели, но и ее личную жизнь. Многие предполагают, что у российской модели роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее уже видели несколько раз.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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