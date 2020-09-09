В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает Департамент образования Белгородской области.

Он создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Планируется, что ежегодно в передвижном «Кванториуме» будут обучаться порядка 1 тысячи ребят из Яковлевского, Шебекинского городских округов, а также Белгородского, Корочанского, Прохоровского, Борисовского районов. Школьники смогут в нем проходить обучение по направлениям «Промышленный дизайн», «Гео», «IT-технологии», «Робо», «Аэро», «Хайтек», «VR».

«Мы очень рады и гордимся тем, что у нас в регионе появился мобильный технопарк. Дети, живущие не в областном центре, а небольших населенных пунктах, теперь тоже имеют доступ к цифровому образованию. Это и есть равные возможности для профессиональной ориентации школьников. На передвижной площадке одновременно сконцентрированы возможности системы общего и дополнительного образования. Безусловно, это новые горизонты для сельских школ в освоении передовых технологий», – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального Департамента образования Валентина Музыка.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.