В Чите 15 сентября откроется первый для региона центр цифрового образования «IT-куб»

Влада Некрасова

В Чите 15 сентября откроется первый для региона центр цифрового образования «IT-куб», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Забайкальского края.

«Проект ставит перед собой цель увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга», - сообщила министр образования, науки и молодежной политики края Наталья Бянкина.

На создание центра из федерального бюджета было выделено 13 миллионов рублей.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.