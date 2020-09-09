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В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России

В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
В МИД ФРГ назвали "давно запланированной встречей" предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе германского МИД.

"У посла Германии в Москве завтра давно запланированная встреча в МИД России", - сообщили в пресс-службе.

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский МИД, сообщили ранее РИА Новости в посольстве ФРГ в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.


Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

# Политика
По материалам: ria.ru

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