В Херсоне уважаемую учительницу русского языка обвиняют в госизмене

Влада Некрасова

9 сентября Херсонский областной суд поместил под стражу до 9 октября преподавательницу русского языка Татьяну Кузьмич.

По версии сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), преподаватель якобы была завербована ФСБ, когда находилась в Крыму пять лет назад. И с тех пор «шпионила на Москву в Херсонской области».

Теперь ее обвиняют в госизмене и в том, что она «создала агентурную сеть на Украине». По версии украинских спецслужб, это доказывают найденные у нее при обыске незначительная сумма российских рублей и книги, изданные в России. За все эти «преступления» Кузьмич грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно информации местных СМИ, реальной причиной такого беспредела властей стало то, что учительница в рамках своих профессиональных обязанностей с 2008 года регулярно принимала участие в фестивале «Великое русское слово» в Крыму.

Также отмечается, что ее задержание было произведено с грубым нарушением уголовно-процессуальных норм, без предъявления доказательств и отправкой в изолятор до суда.

Уточняется, что Татьяна Кузьмич — уважаемый педагог с большим опытом, кандидат наук, соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, глава организации «Русская национальная община „Русичъ“».

Среди других «преступлений» учительницы — мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская».

Для привлечения внимания к столь очевидному гонению за верность родному языку Россотрудничество выступило с обращением к международным правозащитным институтам. Текст обращения 9 сентября опубликован на официальной странице организации в Facebook.

Документ направлен в Совет по правам человека ООН и ОБСЕ и подписан главой Россотрудничества РФ Евгением Примаковым.

«Призываем обратить внимание на это дело, поскольку есть обоснованные прошлой практикой опасения, что это задержание носит политический характер и является нарушением гражданских прав и свобод, дискриминацией по языковому признаку», — говорится в сообщении.

Россотрудничество опасается, что дело преподавателя русского языка имеет политическую подоплеку, и потому обращается в международные организации, чтобы они призвали украинские власти «провести независимое и прозрачное расследование».

При этом адвокат задержанной Татьяны Кузьмич сообщает, что украинские правоохранители из СБУ принуждают Кузьмич дать против себя ложные показания и оказывают психологическое давление на близких ей людей.

В связи с этим становится очевидным, что одной «корректной» реакции Россотрудничества на столь вопиющий случай явно недостаточно. Призывы к «прозрачному расследованию» и апелляция к «международным институтам» выглядят совершенно беспомощными и наивными. Эти самые институты никогда не замечают преступлений, если они совершаются в адрес России и русских.

В дело должна вмешаться российская власть, которая обязана на официальном уровне осудить беспредел украинских властей по отношению к учительнице русского языка в Херсоне. Генпрокуратура должна дать правовую оценку их действиям, а СК — завести уголовные дела на организаторов и исполнителей этой неприкрытой травли.