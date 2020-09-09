В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием

Лидия Мартынова

В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием, сообщает Департамент образования Ярославской области.

«Наша область выполнила поручение президента России, и с нового учебного года все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели, как и субъекты РФ, получили федеральную субсидию – 171 миллион рублей. Еще более 70 миллионов выделено из областного бюджета. До начала учебного года в соответствии с указом губернатора Дмитрия Миронова была проведена подготовительная работа, по результатам которой получено положительное заключение Роспотребнадзора», - сообщил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения.