В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны

Анастасия Иванова

9 сентября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «ВПР: «входной» мониторинг знаний школьников».

С 14 сентября по 12 октября Всероссийские проверочные работы по отдельным учебным предметам пройдут для учащихся 5-9-х классов по программе предыдущего года обучения.

Для чего проводятся ВПР? Надо ли к ним готовиться школам, учителям и детям? Об этом пойдет разговор в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Гости эфира:

Евгения Елисеева, начальник управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора;

Ольга Денисенко, консультант сектора государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области;

Диляра Каримова, директор лицея №146 г. Казань, Республика Татарстан;

Ольга Речкалова, директор и учитель школы №7 г. Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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