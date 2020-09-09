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В Калининграде проходит региональная выставка «Pro Образование-2020»

В Калининграде проходит региональная выставка «Pro Образование-2020»

В Калининграде открылась региональная выставка «Pro Образование-2020». Мероприятие впервые проходит в дистанционном формате. Учащиеся и их родители смогут познакомиться с проектами в сфере профессионального самоопределения, узнать больше об организациях и крупнейших работодателях региона и погрузиться в изучение отдельных специальностей в форме профессиональных проб.
 
Во время выставки пройдут открытые лекции и мастер-классы по следующим направлениям: сфера услуг, кадры для цифровой экономики, производство, строительство и инженерные технологии, основы безопасности, социальная сфера, сельское хозяйство, федеральный проект «Современная школа». Учащиеся получат актуальную информацию о современных профессиях, востребованных на рынке труда.
 
Данная выставка является значимым профориентационным мероприятием. В течение четырех дней работы онлайн-площадку выставки смогут посетить около 10 тысяч школьников. Кроме того, учащиеся смогут пройти практические профессиональные пробы в колледжах и техникумах области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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