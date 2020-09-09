В Кировской области появилась первая мобильная «Лаборатория безопасности» для школьников

Алексей Вольцев

В Кировской области на базе Регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма появилась мобильная «Лаборатория безопасности». Ее открыли в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение детского травматизма на дорогах.

Данный мобильный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для обучения школьников правилам дорожного движения. Оно включает в себя более 70 позиций, в том числе раздаточный материал, рабочие тетради для закрепления теоретических знаний, велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки. Демонстрационная экспозиция воссоздает элементы городской среды, что позволяет провести обучающие интерактивные мероприятия с моделированием возможных ситуаций на дороге.

Также с помощью «Лаборатории безопасности» учащиеся совместно с экспертами смогут отрабатывать упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Кроме этого, на базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания.

Обучение на базе «Лаборатории безопасности» включает в себя теоретическую, практическую части и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы по обучению. В разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.