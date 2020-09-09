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В квартире Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В квартире Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В московской квартире Валентины Легкоступовой на Саратовской, в которой она еще недавно проживала со своим третьим супругом Юрием Фирсовым, сегодня были обнаружены 2 трупа. Они были найдены после того, как соседи начали говорить о странном трупном запахе, который, по их предположениям, распространялся из квартиры умершей певицы.


Найденные тела смогли опознать. Одно из них принадлежало 93-летней матери Валентины, а второе — 58-летней медсестре, которая ухаживала за ней. Также выяснилось, что сиделка скончалась 12 дней назад.

«Она вся в диетах, всегда худела и у нее помешанная идея была, что нужно постройнеть. Может это и стало причиной, организм слабый был, ничего не ела»,

— выдвигают версию смерти соседи.

В настоящий момент ведется расследование дела. Следствие полагает, что старшая женщина ушла из жизни из-за того, что уже самостоятельно не передвигалась по квартире, не могла без помощи сиделки приготовить себе поесть или принести стакан воды. Ее убила беспомощность.

«58-летняя погибшая, предположительно, умерла от сердечного приступа, однако, данная версия еще не подтверждена»,

— сообщает следователь. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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