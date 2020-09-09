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В Омске состоится диктант по информационным технологиям

В Омске состоится диктант по информационным технологиям

12 сентября Омский государственный педагогический университет во второй раз проводит на своей площадке ИТ-диктант. Мероприятие состоится в очном формате, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Участникам предстоит выполнить тестовые задания разных уровней сложности – от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до демонстрации знаний по таким темам, как «Блокчейн» и «Интернет вещей».

ИТ-диктант состоит из 32 вопросов, которые разделены по уровню сложности и категориям:
– «Основы компьютерной грамотности»;
– «Использование цифровых устройств»;
– «Поиск информации»;
– «Цифровые способы и средства коммуникации»;
– «Производство цифрового контента»;
– «Критическое восприятие информации»;
– «Информационная безопасность»;
– «Сквозные технологии».

Задача диктанта – оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Каждый участник получит именной сертификат с указанием количества набранных баллов.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

К акции также могут присоединиться участники из других регионов страны, чтобы написать диктант по информационным технологиям в режиме онлайн. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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