В ОП провели семинар по обучению наблюдателей

Вадим Карасев

Общественная палата России 8 сентября провела семинар по обучению наблюдателей от политических партий и общественных организаций. Это происходит в преддверии Единого дня голосования в воскресенье, 13 сентября.

По словам главы Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, Палата работает со всеми партиями и общественными объединениями вне зависимости от их политических взглядов.

В свою очередь заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова заметила, что в России сформирована отдельная институция – профессиональный корпус общественного наблюдения, который твердо внедрен в избирательный процесс и развивается все дальше.

"Стоит вопрос о комплексном обучении наблюдателей. Платформа НОМ (nom24.ru) предоставляет всю необходимую техподдержку. Мы призываем партии содействовать обмену информацией для своевременной верификации данных, а всех наблюдателей максимально ответственно подойти к процедуре наблюдения", – заявила она.

Кроме того, эксперты напомнили, что за попытки неоднократного голосования предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 30 тысяч рублей, а за неоднократное голосование — уголовная ответственность.