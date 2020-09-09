Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения

В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения

В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения

14–27 сентября по всей России пройдет Урок цифры на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

На уроке детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. Урок проводится Минпросвещения России, Минкомсвязью России и организацией «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими цифровыми компаниями.

Учащиеся с 1-го по 11-й классы имеют возможность пройти уроки дистанционно. Поддержать их в этом смогут родители и учителя, для которых предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из видео-лекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, а также, что делать, чтобы создавать технологии будущего самому. На игровом тренажёре дети смогут пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе (работы с большими данными) и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

«Урок цифры» – полезные занятия, с помощью которых можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдалённых районов нашей страны. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний. Отрадно, что география уроков постоянно растёт, ведь помогая школьникам развивать цифровые навыки, уроки также знакомят детей и их родителей с профессиями будущего», – прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Искусственный интеллект сегодня является одной из ключевых сквозных технологий. В скором будущем она освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу быть на порядок эффективней. Поэтому за программистов идет борьба, это самый востребованный кадровый ресурс. Такие проекты, как «Урок цифры», позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и сделать выбор в пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего времени», – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Технологии сегодня развиваются настолько стремительно, что меняются не только привычки современного человека, меняются целые отрасли экономики. Робототехника, искусственный интеллект и программирование проникают во все сферы жизни – от медицины и образования до тяжёлых производств – и меняют запрос на квалифицированные кадры. Образовательная акция «Урок цифры» помогает детям и их родителям не только увидеть технологии изнутри, но и заглянуть в будущее, познакомиться с профессиями, которые будут востребованы цифровой экономикой в самой ближайшей перспективе», – заявил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Новый «Урок цифры» разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний, развить навыки и компетенции в цифровой экономике, сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. На сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Проект уже охватил все 85 регионов России, а в прошлом учебном году при поддержке Россотрудничества тренажёры от ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных школ из 100 стран мира.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения
В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и
Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник легендарной Hexen II
Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
В Чите 15 сентября откроется первый для региона центр цифрового образования «IT-куб»
В Чите 15 сентября откроется первый для региона центр цифрового
Цифровые волонтеры РГППУ получили благодарность от руководства вуза
Цифровые волонтеры РГППУ получили благодарность от руководства вуза
Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине
Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине
Кинокритик оценила шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на победу в Венеции
Кинокритик оценила шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на
Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей охранника
Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели Victoria's Secret позируют в бикини
Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели
Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее будущее
Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее

Топ на сегодня

Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу

Еще по теме

Искусственный интеллект Google обошел программистов-людей
Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации
«Урок национальной технологической инициативы» появится в школах РФ
Школьники 1 сентября обсудят свои будущие профессии