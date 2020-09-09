В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения

Лидия Мартынова

14–27 сентября по всей России пройдет Урок цифры на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

На уроке детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. Урок проводится Минпросвещения России, Минкомсвязью России и организацией «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими цифровыми компаниями.

Учащиеся с 1-го по 11-й классы имеют возможность пройти уроки дистанционно. Поддержать их в этом смогут родители и учителя, для которых предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из видео-лекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, а также, что делать, чтобы создавать технологии будущего самому. На игровом тренажёре дети смогут пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе (работы с большими данными) и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

«Урок цифры» – полезные занятия, с помощью которых можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдалённых районов нашей страны. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний. Отрадно, что география уроков постоянно растёт, ведь помогая школьникам развивать цифровые навыки, уроки также знакомят детей и их родителей с профессиями будущего», – прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Искусственный интеллект сегодня является одной из ключевых сквозных технологий. В скором будущем она освободит человека от рутины, поможет государству лучше работать в интересах общества, а бизнесу быть на порядок эффективней. Поэтому за программистов идет борьба, это самый востребованный кадровый ресурс. Такие проекты, как «Урок цифры», позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии, и сделать выбор в пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего времени», – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Технологии сегодня развиваются настолько стремительно, что меняются не только привычки современного человека, меняются целые отрасли экономики. Робототехника, искусственный интеллект и программирование проникают во все сферы жизни – от медицины и образования до тяжёлых производств – и меняют запрос на квалифицированные кадры. Образовательная акция «Урок цифры» помогает детям и их родителям не только увидеть технологии изнутри, но и заглянуть в будущее, познакомиться с профессиями, которые будут востребованы цифровой экономикой в самой ближайшей перспективе», – заявил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Новый «Урок цифры» разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний, развить навыки и компетенции в цифровой экономике, сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. На сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Проект уже охватил все 85 регионов России, а в прошлом учебном году при поддержке Россотрудничества тренажёры от ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных школ из 100 стран мира.