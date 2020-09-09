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В России силовики применят к проверкам бизнеса новый подход

В России силовики применят к проверкам бизнеса новый подход

Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба подписали межведомственный документ об изменении подхода силовых структур при расследовании преступлений в сфере бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, внимание силовых ведомств акцентировано «на соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-разыскной деятельности».

Согласно межведомственному указанию «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности», необоснованное вмешательство в гражданско-правовые отношения компаний должно быть ограничено. Кроме того, документом ограничивается расширение предмета оперативной проверки в случае её проведения и изъятия имущества компании, необходимого для продолжения деятельности.

«Такие действия… наиболее вредны для бизнеса и нередко приостанавливают деятельность организации, для которой нарушение упорядоченных хозяйственных процессов может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников», — отметили в Генпрокуратуре.

Следует отметить, что прокурорам поручено «организовать системный надзор за законностью реализации оперативно-разыскных мероприятий, обеспечить сквозную оценку обоснованности и соразмерности привлекаемых сил и средств, а также требовать прекращения оперативно-разыскных мероприятий в случаях установления нарушений», добавили в Генпрокуратуре.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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