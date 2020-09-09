В Ростуризме озвучили изменения на втором этапе программы туристического кешбэка

Лидия Мартынова

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, как будут изменены условия второго этапа программы по предоставлению кешбэка за покупку туров по России. Среди изменений – увеличение длительности распродажи и смягчение требований к акционным турам.

«Решение Президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране. У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники, и Новый Год», – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя сегодняшние новости о продлении программы предоставления кешбэка за туры по России.

В ведомстве также уточнили, что условия программы для ее продолжения будут скорректированы.

Так, Зарина Догузова сообщила, что Ростуризм скорректирует условия программы под запросы туристов и бизнеса. В частности, второе «окно продаж» будет значительно больше по времени, чем первое. Точные даты его Ростуризм обещает сообщить в ближайшее время.

Кроме этого, отметила руководитель Ростуризма, сократится минимальное количество ночей для получения кешбэка – до 2 ночей, так как это откроет туристам возможности для коротких поездок на выходные.

«Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли», – также пояснила г-жа Догузова.

Напомним, что программу туристического кэшбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристической отрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Наиболее востребованными в рамках первой распродажи стали осенние заезды в Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Алтай, Калининград. Туроператоры подробно рассказали об итогах первой программы кешбэка в этом материале «Вестника АТОР».

«Мы считаем, что подобные программы должны быть долгосрочными и реализовываться комплексно, дополняя друг друга. Программа кешбэка – лишь один из инструментов повышения доступности и стимулирования спроса на внутренние направления. Полный комплекс мер сейчас рассматривается в рамках подготовки национального проекта в сфере туризма, который заложит основу для развития отрасли на десятилетия вперед», – подчеркнула Зарина Догузова.

Окончательный формат, в котором продлится акция с кешбэком за туры по России, станет известен уже в ближайшие два дня.