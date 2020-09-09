В Томской области начал работу первый мобильный технопарк

Лидия Мартынова

Более 1 тысяч сельских школьников в Томской области смогут изучить программы дополнительного образования по виртуальной и дополненной реальности, промышленному дизайну, робототехнике, аэро- и геотехнологиям в мобильном технопарке «Кванториум», сообщает ТАСС.

«Сегодня мы вписываем новую страничку в историю дополнительного образования. Одни из первых не так давно мы открыли технопарк «Кванториум» – это место, где дети могут получать новые знания, там очень интересно. Но Томская область больше, чем Великобритания, больше, чем Италия, мы не можем довольствоваться одним «Кванториумом». Мы договаривались с вами [жителями], что мы будем решать эту проблему, и как одно из решений проблемы мы в рамках национальной программы «Образование» приобрели мобильный кванториум, и с одним из лучших вузов нашей страны – Томским политехническим – запускаем его в первый путь по районам нашего региона», – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Мобильный технопарк посетит до конца года шесть районов региона: Томский, Шегарский, Первомайский, Кожевниковский, Асиновский и Молчановский районы.