Важно отнестись к ВПР без паники
Директор лицея № 146 города Казани Диляра Каримова считает, что Всероссийские проверочные работы являются частью образовательного процесса.
Диляра Каримова отметила, что проведение ВПР осенью позволяет выяснить реальную ситуацию освоения программы по широкому спектру предметов у большого количества детей после каникул и дистанционного обучения, при этом не влияет ни на оценки, ни на переход в следующий класс, ни на получение аттестата.
Директор лицея напомнила, что проанализировав итоги работы, педагоги смогут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся и совершенствовать образовательную программу.
Для учащихся ВПР – это возможность оценить, как они справились с освоением программы, для родителей – помощь в выстраивании дальнейшей образовательной траектории ребенка.