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Важно отнестись к ВПР без паники

Важно отнестись к ВПР без паники

Директор лицея № 146  города Казани Диляра Каримова считает, что Всероссийские проверочные работы являются частью образовательного процесса. 

«Важно отнестись к ВПР без паники: это один из важных этапов нашей работы, позволяющих провести промежуточные итоги и наметить пути развития», – заявила она в эфире онлайн-программы «Образовательная среда». 

Диляра Каримова отметила, что проведение ВПР осенью позволяет выяснить реальную ситуацию освоения программы по широкому спектру предметов у большого количества детей после каникул и дистанционного обучения, при этом не влияет ни на оценки, ни на переход в следующий класс, ни на получение аттестата. 

«Для педагога в проведении ВПР есть ряд несомненных плюсов: это аналог входной контрольной работы с уже готовой подборкой материалов, с инструментарием оценки», – считает эксперт. 

Директор лицея напомнила, что проанализировав итоги работы, педагоги смогут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся и совершенствовать образовательную программу. 

Для учащихся ВПР – это возможность оценить, как они справились с освоением программы, для родителей – помощь в выстраивании дальнейшей образовательной траектории ребенка. 

«Мы настроены позитивно, думаем, что все пройдет в штатном режиме», – резюмировала Диляра Каримова.
# Общество
По материалам: edu.ru

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