Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в Эрмитаже

Анастасия Иванова

Выставка работ всемирно известного китайского художника Чжана Хуаня, в том числе посвященных пандемии COVID-19, открылась для посетителей в Государственном Эрмитаже в среду.

Первоначально открытие выставки "Чжан Хуань. В пепле истории" было запланировано на 15 мая, но в связи с пандемией перенесено на более поздний срок.

Экспозиция, которая представлена в Николаевском зале Зимнего дворца, насчитывает более 30 работ художника. Многие из них были созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.

Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции.

"Чжан Хуань написал несколько картин о пандемии. Он, как и всякий человек, глубоко это все переживал, изучал жизнь Уханя во время пандемии. Написал такое послание нам, серия называется "Любовь", смысл которой - это боль, которая есть в душе... Любовь - это то, что идет из Китая на самом деле", - рассказал журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Многие его работы написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одна из таких работ - 40-метровый групповой портрет коммунистической партии КНР - занимает почти всю стену Николаевского зала. Также в экспозиции представлены работы, выполненные в другой технике: смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены, в том числе, по мотивам живописных произведений из собрания Эрмитажа.

"Конечно, здесь есть мистика и проза Эрмитажа. Эта выставка сделана для Эрмитажа, она сделана для этих залов. Здесь есть работы, вдохновленные Эрмитажем", - отметил Пиотровский.

Кроме того, на выставке представлен новый раздел произведений "Красная серия", который ознаменовал смену творческого курса художника и возвращение его к технике живописи. Восемь специально отобранных работ объединены названием "Реинкарнация".

Также во дворе Зимнего дворца к открытию выставки установлена семитонная скульптура "Эрмитажный Будда".

"Чжан Хуань решил создать Эрмитажного Будду. Он сделан из меди, собран из огромных кусков. Скульптура весом более семи тонн. Эта медь со временем будет зеленеть и постепенно станет в цвет Зимнего дворца", - рассказал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, куратор выставки Дмитрий Озерков.

Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже будет открыта для посетителей до 8 ноября.

Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США. Создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Работы художника представлены в крупнейших мировых собраниях: Музее современного искусства и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Последние его работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и других странах. Художник живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.