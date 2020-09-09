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Зеркальная дата 09.09: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

В каждом месяце есть особенный, магический день, когда Вселенная звучит в унисон желаниям. Девятку считают самым сильным числом сентября, а значит, ее энергетику можно использовать для исполнения желаемого.


Главной особенностью зеркальной даты 09.09 является то, что в этот день закон притяжения будет работать как никогда сильно. Каждый сможет достичь крепкой энергетической связи с Вселенной, чтобы изменить жизнь к лучшему. О том, как призвать Девятку на помощь и исполнить свои желания, расскажут нумерологи.

Магия зеркальной даты 09.09

В дату 09.09 нумерология вкладывает особый смысл. Девять — число ангелов. Это символ честности, искренности, ответственности. Удача улыбнется только тому, кто готов приложить усилия для достижения желаемого.

С нумерологической точки зрения 9 сентября будет днем вдохновения и пробуждения внутренней силы. С самого утра и до поздней ночи нас будет окружать любовь, забота, спокойствие и счастье. Гармония проявится во всем. Даже в обыденных вещах можно будет увидеть что-то вдохновляющее на подвиги.

Двойная Девятка несет позитивные перемены в личную и деловую жизнь. Вместе с тем сегодня очень важно подмечать подсказки свыше, чтобы не оступиться в пути. Именно внимательность, целеустремленность и вера в лучшее заставят выйти на светлую сторону жизни. Самое главное — не тратить время и усилия на пустые дела или на не стоящие того желания. Расставьте приоритеты, чтобы понять, чего вы действительно хотите от жизни.


Как загадать желание 9 сентября, чтобы оно исполнилось

Зеркальные даты — это не случайное совпадение чисел, а знак свыше, сигнализирующий о том, что пришло время загадывать желания и планировать большие перемены. Нумерологи утверждают, что все важные дела лучше начинать в такие даты. Подобное слияние чисел подзаряжает мечту, намерение или действие позитивной энергетикой, которая привлекает удачу.

Золотая минута суток. Число 9 связано с развитием всех талантов. Поэтому если вы давно хотите исполнить свое желание, нужно обратиться к этому числу и попросить усилить те качества, которые пригодятся вам для исполнения мечты. Чтобы достичь желаемого, его нужно повторить 9 раз. Тогда не только исполнится заветное и придет удача, но и разовьются необходимые способности. Правильнее загадывать желание в нужный момент, когда часы покажут 09.09 (утра или вечера). Именно в этот момент открывается прямая дорога к Вселенной, поэтому намерение достигнет места назначения намного быстрее. Попробуйте загадать желание 2 раза, утром и вечером, тем самым увеличив шанс его исполнения.

Абсурдный метод. Девятка — число творчества, поэтому редакция сайта dailyhoro.ru предлагает прибегнуть к нестандартному способу достижения желаемого. 9 сентября постарайтесь привнести в свою жизнь какое-нибудь безумие. На протяжении дня нужно совершать абсурдные действия — например, прыгнуть с дивана на пол, ходить вперед спиной, пойти в магазин в домашних тапочках. Делая что-то абсурдное, сопровождайте это мысленной установкой, что желание сбылось. В чем польза? Абсурд нарушает привычное течение жизни, активизирует новые энергии, благодаря чему дает мощную установку на исполнение желаемого.

Традиционный способ. Исполнить желание можно и по-старинке. Возьмите небольшую полоску бумаги и кратко напишете, о чем вы мечтаете. Пишите в утвердительной форме: «Я купил(а) машину». Полностью сожгите листочек с желанием и растворите его, как в новогоднюю ночь, в бокале шампанского, вина или сока.

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По материалам: dailyhoro.ru

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