Айза Анохина уходит от Олега Майами ради Гуфа?

Анастасия Иванова

Последние несколько дней по сети ходили слухи о том, что Айза Анохина якобы приняла решение разойтись с Олегом Майами. Причинами таких разговоров стали ответы девушки на вопросы подписичиков в Instagram. Но не успела Айза успокоить поклонников, сообщив, что они с Олегом «делают друг друга счастливыми», как вокруг появились уже новые слухи.

И все из-за 10-летнего сына певицы Сами, который автоматически напоминает фолловерам девушки о ее отношениях с Гуфом. Айза приняла решение подать на развод и расстаться с рэпером в 2013 году из-за наркотической зависимости бывшего супруга. Их расставание стало скандальной новостью (да и Айза с Гуфом сами только подливали масло в огонь), но в последнее время все утихло.

Сейчас, по словам самого рэпера, он завязал с наркотиками и активно помогает бывшей жене воспитывать ребенка. Когда кто-то из подписчиков спросил Айзу о школьной успеваемости Сами, девушка с радостью сделала фотографию дневника своего сынишки – одни пятерки.

«Он мозг в нашей семье»,

– с гордостью написала Айза.

На фоне сплетен о том, что певица якобы собралась расставаться со своим нынешним бойфрендом, такое лестное упоминание об умственных способностях сына (ведь в Сэме есть что-то и от отца) показалось последователям творчества Айзы подозрительным.

В интернете заговорили о том, что девушка собирается налаживать отношения с бывшим супругом. По словам некоторых подписчиков, именно из-за Гуфа отношения Айзы с Олегом в последнее время стали такими «холодными».

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