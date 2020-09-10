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Александринский театр учреждён 264 года назад

Александринский театр учреждён 264 года назад

10 сентября 1756 года по указу императрицы Елизаветы Петровны учреждён Русский театр в Санкт-Петербурге. Сейчас это Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина.

Александринский театр уже два с половиной века является национальным театром России, на сцене которого состоялись многие мировые премьеры произведений русской классической драматургии. Репертуар театра был огромен и состоял из драм и комедий русских и европейских драматургов. Спектакли проходили в разных помещениях города.

12 сентября 1832 года постановкой драмы «Князь Пожарский» открылось новое театральное здание. С этого времени театр стал «Александринским» — в честь жены Николая I, императрицы Александры Федоровны. В конце 1860-х годов в репертуаре появилось много исторических драм, но самым масштабным стал спектакль «Смерть Иоанна Грозного», в подготовке которого привлекли крупных историков, археологов и художников. На премьере присутствовала вся императорская семья во главе с Александром II. Пьеса выдержала 65 спектаклей.

После революции 1917 года театр подвергался нападкам со стороны революционных театральных деятелей. Они требовали ликвидации императорского театра, представляющего «старый мир буржуазного искусства». Но театр устоял, а в 1920 году переименован в «Петроградский государственный академический театр драмы» с репертуаром историко-революционного содержания в духе «классового подхода». В 1937 году ему было присвоено имя А.С. Пушкина. Во время Великой Отечественной войны театр работал в Новосибирске, а к осени 1944 года вернулся в Ленинград. Александринский театр и сегодня располагает одной из сильнейших актерских трупп России. Помимо драматических спектаклей, на его сцене организуют балетные представления.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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