Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки

Алексей Вольцев

Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

"Банк России принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки. Форматы данной коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе", - говорится в документе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля сообщила, что Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать.