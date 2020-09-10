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Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки

Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки, с форматом публикации определится в ближайшее время, говорится в проекте ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

"Банк России принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки. Форматы данной коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе", - говорится в документе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля сообщила, что Банк России продолжает обсуждать возможность публикации будущей траектории ключевой ставки, при нахождении подходящего формата может начать это делать.

# Россия
По материалам: ria.ru

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