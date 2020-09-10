Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выплаты в 3 тысячи рублей на каждого ребенка младше 18 лет для россиян, официально признанных безработными, продлены на сентябрь, сообщает «Российская газета».

На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Ранее выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 г. Также в апреле – июне родители детей младше 3 лет могли получить пособие в 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июня родители детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей от 0 до 16 лет.