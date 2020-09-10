Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выплаты в 3 тысячи рублей на каждого ребенка младше 18 лет для россиян, официально признанных безработными, продлены на сентябрь, сообщает «Российская газета».

На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Ранее выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 г. Также в апреле – июне родители детей младше 3 лет могли получить пособие в 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июня родители детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей от 0 до 16 лет.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Исполнительным директором РДШ стала Ирина Плещева
Исполнительным директором РДШ стала Ирина Плещева
Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России
Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на
ФРГ направила в ОЗХО данные по Навальному
ФРГ направила в ОЗХО данные по Навальному
Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке
Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке
В Stray Kids готовятся к уходу еще одного участника
В Stray Kids готовятся к уходу еще одного участника
Когда на Netflix выйдет фильм о BLACKPINK?
Когда на Netflix выйдет фильм о BLACKPINK?
Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении Навального
Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме

Еще по теме

Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Мишустин: родители 28 миллионов детей смогут получить выплату
53 миллиона выделили на форму для школьников из многодетных семей Подмосковья
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей