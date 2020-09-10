Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке
Дарья Мудрова расскажет о том, как она сменила работу в офисе на работу beauty influencer, основала свой стартап My Beauty Box и добилась успеха в Нью-Йорке. Девушка сотрудничала с такими брендами как L’Oreal, Shiseido, Sephora, Calvin Klein, сейчас пишет статьи о моде и красоте для Cosmopolitain, Marie Claire и других известных журналов. Дарья расскажет об особенностях развития инфлюенс-маркетинга в Америке и поделится последними веяниями в бьюти и фэшн-индустриях.
Даша, ты сменила работу в офисе на работу beauty influencer, работаешь с известными брендами, пишешь статьи и много путешествуешь, расскажи, как начался твой профессиональный путь?
Я начала работать рано. Еще в университете практически с первого курса подрабатывала на разных временных позициях в международных компаниях. На момент окончания университета по специальности Социология – маркетинг и PR у меня был опыт работы на временных позициях примерно в 20 разных компаниях, таких как Louis Vuitton, Johnson & Johnson, Ford Motor Company и др. И понимание чем я хочу заниматься. Около 4-х лет я работала в маркетинге в фармацевтической компании АстраЗенека, это был очень ценный профессиональный опыт. Но в какой-то момент я поняла, что готова к свободному плаванию и хочу заниматься своим бизнесом, сформировать с нуля свой собственный продукт и работать на себя, так я ушла из большой фармы в свой стартап MyBeauty Box и продолжила заниматься инфлюенс-маркетингом в бьюти сфере.
Интересно, что вдохновило тебя на создание своего бизнеса My Beauty Box?
Пришла идея запустить коробочки красоты My Beauty Box с целью упростить бьюти-шоппинг девушкам, которые любят ухаживать за собой, но им не хватает времени ходить по магазинам. Мне очень понравился концепт развития BirchBox в Америке, и как референс эстетика бренда Honest, мы постарались адаптировать американский опыт в России. Ежемесячно на основе бьюти-анкет и предпочтений наших подписчиц отправляли индивидуально подобранные коробочки- сюрпризы с сэмплами косметики. Девушки получали коробочки один раз месяц в течение одного, трех или шести месяцев, тестировали новые продукты, оставляя фидбек, и, если сэмплы им нравились, у них была возможность купить полноразмерный продукт через сайт нашей компании.
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NYC Phase 4th of reopening happened this! How do you feel? :) ⠀ What is they promised to reopen: ⠀ • Low-risk outdoor arts and entertainment: Outdoor zoos, botanical gardens, nature parks, grounds of historic sites and cultural institutions, outdoor museums, outdoor agri-tourism, local agricultural demonstrations and exhibitions. ⠀ • Media production: All activities undertaken in motion picture, music, television, and streaming productions on set, on location, or at any production or recording site. This means we will have new shows and films to watch in the future! ⠀ • Professional sports competitions with no fans: Stadiums or arenas with professional sports events, except for collegiate sports, horse racing or auto racing. (The US Open is already planned to start on August 31 with no fans allowed.) ⠀ Is there something special you are waiting to reopen again? I missed museums, cultural events and swimming pool in my gym, hope it be open at the end of august :) ⠀ Here is video Style: @vassa_co Video: Nikolay Kazantsev Model: Daria Mudrova ⠀ . ⠀ . ⠀ . ⠀ #outfitdaily #outfitonpoint #style #celebritystyle #stylefile #befashionable #stylenotfashion #mystyle #ootdfash #bestylish #streetstyle #outfitgoals #styleinspiration #outfitonfleek #hairandstyles #stylegram #lovefashion #fashiondiaries #fashionista #dresstokill #nycinfluencer #blm #vassa_co #dandystyle #personalstyleblogger #ootdblogger #weallhavestyle #beststyles #styleinfluencer #outfitideas
Расскажи, как тебе удалось наладить партнерские взаимоотношения с такими брендами как L’Oreal, L’Occitane, Shiseido, Benefit, Guerlain, Calvin Klein и др?
Как говорили в моем любимом РГГУ, “сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя”. Поначалу мы прилагали много усилий для того, чтобы бренды доверили нам свои продукты, но высокие стандарты сервиса и коммуникации, стремительное развитие компании через некоторое время дали свои плоды: бьюти- компании сами стали предлагать сотрудничество, и нам было проще наладить поставку продуктов на склад и оптимизировать процесс упаковки и отправки. Бренды были заинтересованы в привлечении новой аудитории к своим продуктам, кросс-маркетинговые коллаборации My Beauty Box с блогерами, Paypal, Ebay, Yandex, Hyundai, и как следствие, сарафанное радио как раз и обеспечивали привлечение и приток все новых и новых подписчиков. Также MyBeauty Box был эффективным маркетинговым инструментом: мы предоставляли фидбек о продуктах, бренд мог задать два, три вопроса нашим подписчикам для того, чтобы улучшить свои продукт. Косметика брендов L’Occitane, Sephora, Benefit, Yves Rocher и др. неоднакратно участвовали в создании коробочек.
Какие ключевые навыки ты приобрела работая в большой компании, и в своем стартапе?
Работа в большой международной компании — это в первую очередь стабильность, возможность работать в команде, учиться у мэтров и проверять теорию на практике. Стартап – это в первую очередь риск, свобода и отсутствие стеклянного потолка, это необходимость создания своей команды профессионалов, которым ты доверяешь на сто процентов. Стартап – это возможность видеть результат своих действий, имея в виду, что риск каждого эксперимента, удачного или нет, обязательно даст о себе знать и будет именно твоей победой или поражением. Очень важно грамотно распределять приоритеты, заниматься развитием, а не закопаться в рутине, уметь делегировать и держать высокий уровень оптимизма и веры в свой продукт.
Ты колумнист в Cosmopolitain, пишешь о красоте и моде для Glamour, Marie Claire, Instyle и других журналов, что объединяет твои публикации?
Ключевые идеи моих публикаций — осознанность, уход, любовь к себе, своей индивидуальности, феминизм. Я ориентируюсь на аудиторию миллениалов, девушек, говорящих на русском и английском языках, интересующихся бьюти и модой, путешествиями, интересными событиями в Нью Йорке. Также я фокусируюсь на тенденциях развития бьюти и фэшн индустрии таких как, виртуализация и диджитализация. Мне интересно исследовать, как макротренды влияют на развитие этих креативных индустрий.
Сейчас ты занимаешься инфлюенс-маркетингом, ведешь свой блог на темы бьюти, фэшн и лайфстайл, расскажи, пожалуйста, поподробнее?
Да, я вдохновлена работой над своим блогом dariamudrova.com и @darimudrova, я сотрудничаю с бьюти и фэшн брендами, очень люблю тестировать бьюти продукты, и если мне что-то понравилось, я делюсь с этим с моими подписчиками. Мои фавориты – Caudalie, Sabon NYC, L’Oreal, Erborian. Мой блог – это инструмент, посредством которого я общаюсь с большим количеством интересных людей. Меня очень вдохновляет обратная связь от моих подписчиков, именно они меня мотивируют на создание качественного, интересного и эстетичного контента. Я хочу, чтобы мои публикации придали им больше уверенности в себе, помогли им поверить в себя, быть в курсе интересный событий из мира бьюти-моды и в Нью Йорке, и лишний раз заставили улыбнуться в дождливый день.
Здорово! Ты являешься бренд – амбассадором бренда Vassa & Co и Forms. Почему именно эти бренды?
Vassa & Co – это бренд pret-a-porte, характеризуется не выходящей из моды классикой и актуальным минимализмом. Это микс нью-йоркской школы минимализма и наследник российских традиций конструктивизма. Простые силуэты символизируют для меня уверенность, функциональность, а лаконичные детали – свободу самовыражения.
Я фанат бренд сумок Forms, это очень стильный аксессуар, который придаст неповторимый шик классическому образу. Мои фавориты – это клатчи-трансформеры, они стильные и функциональные. Одним и тем же клатчем можно сделать выигрышный акцент практически в любом в луке, его можно взять на деловую встречу, положить туда ноутбук. Дизайнерские сумки Forms – это креативный, качественный, визуально и тактильно эстетичный аксессуар. Я горжусь этими коллаборациями и люблю сочетать эти два бренда в обычной жизни.
Ты представляла Россию на конкурсе красоты, расскажи как ты на это решилась?
Меня вдохновляют нестандартные вызовы. Я с удовольствием расширяю свой опыт за счет комплексного изучения смежных областей бьюти-индустрии. У меня был опыт участия в бьюти-сьемках для рекламных и имиджевых компаний, но было интересно взглянуть на то, как функционируют конкурсы красоты изнутри. Меня пригласили участвовать организаторы, во время конкурса я продемонстрировала несколько платьев дизайнеров Tadashi Shoji и Olga Barantsev, мне было интересно поработать с этими брендами. Участие в конкурсе подарило мне призовое место, уверенность в себе, новые знакомства и вдохновение для того, чтобы развиваться дальше в бьюти и фэшн индустрии.
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Thank you for nominating me #ChallengeAccepted by @hillaryflowers I am posting black and white photo expressing my solidarity with women in Turkey, who are going through inhuman experience. #pınargültekin Not all of us had privilege having support from the society we ve been raised, family and friends. I am truly blessed having so many amazing women around who supported me during my life, who showed the example by their own life, those with whom we went through life challenging experiences, those who taught me, with whom we ve been working, who have been an example for me. Thank you! Love you all! I would love to raise an attention to women unsecureness in Turkey. Even little things can help to make this world a better place and maybe this social media buzz will give them the chance to change the situation. #womenempowerment #womensupportingwomen Let’s try! We are stronger together ❤️ Ph @niklatkins . . . #feministtheory #womanist #misogyny #feministlogic #womensempowerment #feminismfriday #feministzine #inspiringwomen #feministasim #feministandproud #feministfam #feminista #feministpride #womenshistory #feministmovement #feminism #socialjusticewarrior #womenempoweringwomen #prejudice #intersectional #womensrights #feministpost #womensupportingwomen #feminist #feminismdefinition #feministselfie
Расскажи как последствия локдауна в НЙ повлияли на развитие фэшн индустрии?
Многие великие открытия происходят в период кризиса — нужды в переменах. Локдаун несомненно повлиял на все индустрии – но в особенности на фэшн. В последние десятилетие рынок был переполнен некачественной одеждой из масс-маркета, текстильная промышленность находится на втором месте по уровню загрязнения окружающей среды, то, что случилось этой весной, стало wakeup call для всей фэшн-индустрии. На мой взгляд это определило дальнейший вектор развития. Это притормозило обороты производства в этом году, в НЙ недели моды перешли в режим диджитал, в цене минималистичная эстетика и качество вещей. Больше внимания компании стали уделять этике и принципам компании, это особенно видно на примере #BLM движения и акцента на осознанное производство. Новая этика потребительства со стороны покупателя – минимализм: лучше купить одну качественную вещь, которая прослужит долгие годы, чем десять вещей из масс-маркета. Но минимализм в сочетании с креативными аксессуарами, новые арт-концепции сочетания вещей, чтобы разнообразить и придать изюминку обычному образу.
У тебя прекрасный блог и идеи, которые могут вдохновить женщин и придать уверенности в себе. Три пункта, которые приведут к успеху в блоге?
Первое, что важно сделать, это построить свой бренд: определиться с видением, миссией, привнести в свой продукт/бренд что-то уникальное. Понять, чем ты можешь помочь, в чем заключается твое позитивное влияние на жизнь других людей. Второе – это определиться со стратегией: вычислить потенциальную аудиторию, конкретно понять, кто эти люди, чем они занимаются, куда ходят, сколько им лет и тд. На третьем этапе маркетинговыми и PR инструментами масштабировать рост. Постоянство и последовательность – очень важные элементы успешного блога. Все зависит только от нас самих, и возможности безграничны!Подпишись на нас в Яндекс Новости