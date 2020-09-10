Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке

Анастасия Иванова

Дарья Мудрова расскажет о том, как она сменила работу в офисе на работу beauty influencer, основала свой стартап My Beauty Box и добилась успеха в Нью-Йорке. Девушка сотрудничала с такими брендами как L’Oreal, Shiseido, Sephora, Calvin Klein, сейчас пишет статьи о моде и красоте для Cosmopolitain, Marie Claire и других известных журналов. Дарья расскажет об особенностях развития инфлюенс-маркетинга в Америке и поделится последними веяниями в бьюти и фэшн-индустриях.

Даша, ты сменила работу в офисе на работу beauty influencer, работаешь с известными брендами, пишешь статьи и много путешествуешь, расскажи, как начался твой профессиональный путь?

Я начала работать рано. Еще в университете практически с первого курса подрабатывала на разных временных позициях в международных компаниях. На момент окончания университета по специальности Социология – маркетинг и PR у меня был опыт работы на временных позициях примерно в 20 разных компаниях, таких как Louis Vuitton, Johnson & Johnson, Ford Motor Company и др. И понимание чем я хочу заниматься. Около 4-х лет я работала в маркетинге в фармацевтической компании АстраЗенека, это был очень ценный профессиональный опыт. Но в какой-то момент я поняла, что готова к свободному плаванию и хочу заниматься своим бизнесом, сформировать с нуля свой собственный продукт и работать на себя, так я ушла из большой фармы в свой стартап MyBeauty Box и продолжила заниматься инфлюенс-маркетингом в бьюти сфере.

Стилист Стефания Чекалина, cумка Forms

Интересно, что вдохновило тебя на создание своего бизнеса My Beauty Box?

Пришла идея запустить коробочки красоты My Beauty Box с целью упростить бьюти-шоппинг девушкам, которые любят ухаживать за собой, но им не хватает времени ходить по магазинам. Мне очень понравился концепт развития BirchBox в Америке, и как референс эстетика бренда Honest, мы постарались адаптировать американский опыт в России. Ежемесячно на основе бьюти-анкет и предпочтений наших подписчиц отправляли индивидуально подобранные коробочки- сюрпризы с сэмплами косметики. Девушки получали коробочки один раз месяц в течение одного, трех или шести месяцев, тестировали новые продукты, оставляя фидбек, и, если сэмплы им нравились, у них была возможность купить полноразмерный продукт через сайт нашей компании.

Расскажи, как тебе удалось наладить партнерские взаимоотношения с такими брендами как L’Oreal, L’Occitane, Shiseido, Benefit, Guerlain, Calvin Klein и др?

Как говорили в моем любимом РГГУ, “сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя”.  Поначалу мы прилагали много усилий для того, чтобы бренды доверили нам свои продукты, но высокие стандарты сервиса и коммуникации, стремительное развитие компании через некоторое время дали свои плоды: бьюти- компании сами стали предлагать сотрудничество, и нам было проще наладить поставку продуктов на склад и оптимизировать процесс упаковки и отправки. Бренды были заинтересованы в привлечении новой аудитории к своим продуктам, кросс-маркетинговые коллаборации My Beauty Box с блогерами, Paypal, Ebay, Yandex, Hyundai, и как следствие, сарафанное радио как раз и обеспечивали привлечение и приток все новых и новых подписчиков. Также MyBeauty Box был эффективным маркетинговым инструментом: мы предоставляли фидбек о продуктах, бренд мог задать два, три вопроса нашим подписчикам для того, чтобы улучшить свои продукт. Косметика брендов L’Occitane, Sephora, Benefit, Yves Rocher и др. неоднакратно участвовали в создании коробочек.

Какие ключевые навыки ты приобрела работая в большой компании, и в своем стартапе?

Работа в большой международной компании — это в первую очередь стабильность, возможность работать в команде, учиться у мэтров и проверять теорию на практике. Стартап – это в первую очередь риск, свобода и отсутствие стеклянного потолка, это необходимость создания своей команды профессионалов, которым ты доверяешь на сто процентов. Стартап – это возможность видеть результат своих действий, имея в виду, что риск каждого эксперимента, удачного или нет, обязательно даст о себе знать и будет именно твоей победой или поражением. Очень важно грамотно распределять приоритеты, заниматься развитием, а не закопаться в рутине, уметь делегировать и держать высокий уровень оптимизма и веры в свой продукт.

Стилист Стефания Чекалина, сумка Forms

Ты колумнист в Cosmopolitain, пишешь о красоте и моде для Glamour, Marie Claire, Instyle и других журналов, что объединяет твои публикации?

Ключевые идеи моих публикаций — осознанность, уход, любовь к себе, своей индивидуальности, феминизм. Я ориентируюсь на аудиторию миллениалов, девушек, говорящих на русском и английском языках, интересующихся бьюти и модой, путешествиями, интересными событиями в Нью Йорке. Также я фокусируюсь на тенденциях развития бьюти и фэшн индустрии таких как, виртуализация и диджитализация. Мне интересно исследовать, как макротренды влияют на развитие этих креативных индустрий.

Сейчас ты занимаешься инфлюенс-маркетингом, ведешь свой блог на темы бьюти, фэшн и лайфстайл, расскажи, пожалуйста, поподробнее?

Да, я вдохновлена работой над своим блогом dariamudrova.com и @darimudrova, я сотрудничаю с бьюти и фэшн брендами, очень люблю тестировать бьюти продукты, и если мне что-то понравилось, я делюсь с этим с моими подписчиками. Мои фавориты – Caudalie, Sabon NYC, L’Oreal, Erborian. Мой блог – это инструмент, посредством которого я общаюсь с большим количеством интересных людей. Меня очень вдохновляет обратная связь от моих подписчиков, именно они меня мотивируют на создание качественного, интересного и эстетичного контента. Я хочу, чтобы мои публикации придали им больше уверенности в себе, помогли им поверить в себя, быть в курсе интересный событий из мира бьюти-моды и в Нью Йорке, и лишний раз заставили улыбнуться в дождливый день.

Cтилист Стефания Чекалина, сумка Forms

Здорово! Ты являешься бренд – амбассадором бренда Vassa & Co и Forms. Почему именно эти бренды?

Vassa & Co – это бренд pret-a-porte, характеризуется не выходящей из моды классикой и актуальным минимализмом. Это микс нью-йоркской школы минимализма и наследник российских традиций конструктивизма. Простые силуэты символизируют для меня уверенность, функциональность, а лаконичные детали – свободу самовыражения.

Я фанат бренд сумок Forms, это очень стильный аксессуар, который придаст неповторимый шик классическому образу. Мои фавориты – это клатчи-трансформеры, они стильные и функциональные. Одним и тем же клатчем можно сделать выигрышный акцент практически в любом в луке, его можно взять на деловую встречу, положить туда ноутбук. Дизайнерские сумки Forms – это креативный, качественный, визуально и тактильно эстетичный аксессуар. Я горжусь этими коллаборациями и люблю сочетать эти два бренда в обычной жизни.

Ты представляла Россию на конкурсе красоты, расскажи как ты на это решилась?

Меня вдохновляют нестандартные вызовы. Я с удовольствием расширяю свой опыт за счет комплексного изучения смежных областей бьюти-индустрии. У меня был опыт участия в бьюти-сьемках для рекламных и имиджевых компаний, но было интересно взглянуть на то, как функционируют конкурсы красоты изнутри. Меня пригласили участвовать организаторы, во время конкурса я продемонстрировала несколько платьев дизайнеров Tadashi Shoji и Olga Barantsev, мне было интересно поработать с этими брендами. Участие в конкурсе подарило мне призовое место, уверенность в себе, новые знакомства и вдохновение для того, чтобы развиваться дальше в бьюти и фэшн индустрии.

Расскажи как последствия локдауна в НЙ повлияли на развитие фэшн индустрии?

Многие великие открытия происходят в период кризиса — нужды в переменах. Локдаун несомненно повлиял на все индустрии – но в особенности на фэшн. В последние десятилетие рынок был переполнен некачественной одеждой из масс-маркета, текстильная промышленность находится на втором месте по уровню загрязнения окружающей среды, то, что случилось этой весной, стало wakeup call для всей фэшн-индустрии. На мой взгляд это определило дальнейший вектор развития. Это притормозило обороты производства в этом году, в НЙ недели моды перешли в режим диджитал, в цене минималистичная эстетика и качество вещей. Больше внимания компании стали уделять этике и принципам компании, это особенно видно на примере #BLM движения и акцента на осознанное производство. Новая этика потребительства со стороны покупателя – минимализм: лучше купить одну качественную вещь, которая прослужит долгие годы, чем десять вещей из масс-маркета. Но минимализм в сочетании с креативными аксессуарами, новые арт-концепции сочетания вещей, чтобы разнообразить и придать изюминку обычному образу.

У тебя прекрасный блог и идеи, которые могут вдохновить женщин и придать уверенности в себе. Три пункта, которые приведут к успеху в блоге?

Первое, что важно сделать, это построить свой бренд: определиться с видением, миссией, привнести в свой продукт/бренд что-то уникальное. Понять, чем ты можешь помочь, в чем заключается твое позитивное влияние на жизнь других людей. Второе – это определиться со стратегией: вычислить потенциальную аудиторию, конкретно понять, кто эти люди, чем они занимаются, куда ходят, сколько им лет и тд. На третьем этапе маркетинговыми и PR инструментами масштабировать рост. Постоянство и последовательность – очень важные элементы успешного блога. Все зависит только от нас самих, и возможности безграничны!

Подпишись на нас в Яндекс Новости