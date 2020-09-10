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BTS приехали на интервью к KBS. Чонгук снова самый крутой?

BTS приехали на интервью к KBS. Чонгук снова самый крутой?

BTS посетили главный офис южнокорейской телерадиокомпании Korean Broadcasting System (сокращенно KBS) в Сеуле, чтобы дать интервью представителям и пообщаться о ближайшем развитии в творчестве. Корейцы, живущие в Сеуле, сообщили, что сегодня были перекрыты все дороги, входы и выходы у центра, в котором появились «Бантан». Их встретили с размахом, предоставили около сотни людей для сопровождения, ведения видеосъемки и фотографирования «каждого шага» суперзвезд.


«Там было столько людей, столько прессы, столько охраны… Я такое видел только в фильмах. Они были настоящими, никогда не думал, что мне повезет и встречу BTS прямо на улице»,

— житель Сеула и очевидец.

Детали интервью и заданные вопросы парням пока остаются тайной, однако, сотрудники компании KBS уже отозвались о проведенном с Bangtan Boys дне.

«Эти ребята невероятные. Они кажутся очень большими шишками поначалу, но когда ты узнаешь их поближе, понимаешь, что они общаются с тобой наравне, нет никакой скованности или того самого момента неловкости, который появляется практически со всеми незнакомыми людьми в первые минуты общения»,

— с улыбкой и радостными эмоциями высказались работники KBS.
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По материалам: popcake.tv

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