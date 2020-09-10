BTS приехали на интервью к KBS. Чонгук снова самый крутой?

Влада Некрасова

BTS посетили главный офис южнокорейской телерадиокомпании Korean Broadcasting System (сокращенно KBS) в Сеуле, чтобы дать интервью представителям и пообщаться о ближайшем развитии в творчестве. Корейцы, живущие в Сеуле, сообщили, что сегодня были перекрыты все дороги, входы и выходы у центра, в котором появились «Бантан». Их встретили с размахом, предоставили около сотни людей для сопровождения, ведения видеосъемки и фотографирования «каждого шага» суперзвезд.

he's just walking but he's so powerful pic.twitter.com/YmUR2LGCim — jungkook pics (@kookpics) September 10, 2020

«Там было столько людей, столько прессы, столько охраны… Я такое видел только в фильмах. Они были настоящими, никогда не думал, что мне повезет и встречу BTS прямо на улице»,

— житель Сеула и очевидец.

Детали интервью и заданные вопросы парням пока остаются тайной, однако, сотрудники компании KBS уже отозвались о проведенном с Bangtan Boys дне.

The BTS x KBS coverage 👀 Is it like the arrival of the president or the Royal Family? 🙀@BTS_twt PRIDE OF KOREA 🥳💜 pic.twitter.com/qKyy9ujjbp — BTSChartDaily⁷🧨 (@BTSChartDaily) September 10, 2020

«Эти ребята невероятные. Они кажутся очень большими шишками поначалу, но когда ты узнаешь их поближе, понимаешь, что они общаются с тобой наравне, нет никакой скованности или того самого момента неловкости, который появляется практически со всеми незнакомыми людьми в первые минуты общения»,

— с улыбкой и радостными эмоциями высказались работники KBS.Подпишись на нас в Яндекс Новости