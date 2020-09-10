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Будет суд. Данила Козловский избил зрительницу во время спектакля

Будет суд. Данила Козловский избил зрительницу во время спектакля

Екатерина Видус, зрительница, пришедшая на спектакль в «Малый драматический театр — театр Европы» заявила, что хамская выходка актера обернулась ей травмой головы. В ноябре 2019 года Видус купила билет в театр стоимостью 8 тысяч рублей на «Гамлета», а придя с отличным настроением на ожидаемую постановку стала жертвой неадекватного поведения артиста Данилы Козловского, который ударил зрительницу металлической флейтой.


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Сегодня я вспоминаю Доктора Лизу, храбрую хрупкую женщину, известного врача-реаниматолога, специалиста по паллиативной помощи, которая за свою жизнь спасла сотню человеческих жизней и всегда была рядом с теми, кого уже нельзя спасти. Думаю, если бы Лиза Глинка была с нами - она бы не осталась в стороне, добывала бы маски, организовывала бы уличное питание для бездомных, помогала, утешала, успокаивала бы своих друзей и пациентов, ее энергии хватило бы на всех нас, чтобы не паниковали, не боялись. Елизавета Петровна продолжает жить во всех нас и как будто говорит #НеБойсяЯсТобой.  Рассказы из ЖЖ и воспоминания о докторе Лизе собраны друзьями Елизаветы Петровны в книгу “Письма о любви к людям”. И когда на душе неспокойно, грустно или просто нехорошо - эта книга реально становится лучшим лекарством. Я хочу вам прочитать пару отрывков из этой книги, продолжая флешмоб в инстаграме #ДокторЛиза #небойсяястобой Очень хочется, чтобы дело этой невероятно сильной, но такой хрупкой женщины продолжалось - ведь ее оружием против любых проблем и напастей было неравнодушие и милосердие. А они сейчас нам всем невероятно нужны. И мы с вами есть друг у друга - так что #докторлиза  #небойсяястобой

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По словам женщины, спектакль после этого не остановили, быстро выйти из зала ей тоже не удалось, рана начала кровоточить и потребовалась помощь посторонних людей. Подруга Екатерины и мужчина, сидящий по соседству, помогли ей выйти, однако, не сразу. Двери зала были закрыты, а сотрудница театра, стоящая обычно на входе, долгое время отсутствовала.

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Я, как всегда с опозданием, но на это были серьёзные причины(если хочешь рассмешить ребёнка, расскажи ему о своих планах😂#ябатя) Хочу Вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил! Простите, что не смог ответить каждому и лично. К моему счастью, это просто физически невозможно. Я был очень тронут таким количеством доброты, нежности и тепла! Поверьте, ничего не проходит мимо и не принимается, как должное. Все попадает в сердце. Спасибо Вам за это! И пользуясь Вашим вниманием, спешу поделиться об одной очень классной акции. Я становлюсь медиадонором. Сейчас объясню, что значит это громкое слово. Я давно поддерживаю фонд «Дети-бабочки» @detibabochki_fund, который помогает детям с генетическими заболеваниями. Недавно у фонда появился проект @mediadonors.ru. Это площадка, через которую к известным людям и блогерам компании обращаются за продвижением. Другими словами, деньги за размещение рекламного поста идут в фонд полностью или частично, в зависимости от договоренностей. Это не просто реклама, ведь гонорары медиадоноры жертвуют на покупку детям бинтов и медикаментов. Вот такое дело. Призываю моих коллег по цеху и подписчиков с большой аудиторией – тоже стать частью проекта @mediadonors.ru. Я точно знаю, что вместе мы сможем сделать больше! Крепчайшего всем здоровья и пусть сейчас мы не только будем терять, но и приобретать что-то, по настоящему, важное. Берегите себя в это неспокойное время! Очень Вам этого желаю! Ваш, ДК.

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В вестибюле на пострадавшую все же обратили внимание: администратор вызвал медицинского работника, который обработал Видус рану.

«Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались»,

— заявляла Видус.
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Этой фотографии 10 лет. Я на гигантской помойке, на съемках фильма. И ровным счётом ничего не изменилось. С этой помойкой. Возможно, она стала только больше. Когда путь к мечте на Каннский фестиваль начинался с мусорной свалки в родном городе? Какую цену платит планета за наше пребывание на ней? Если​ знаешь, как изменить мир и расскажешь об этом собственным интересным киноязыком, то окажешься в Москве​-победителем. Не шучу. Рад быть председателем жюри фестиваля экологического кино. Ну или кино на тему экологии. Как кому удобно) Фильм должен​ быть: 1️⃣ на тему экологии; 2️⃣ от 2 до 3 минут; 3️⃣ вертикального формата 9:16 4️⃣ быть выслано @nespresso.rus​ до 25 марта 2020 Как председатель киноконкурса, вместе с другими членами жюри, я с удовольствием вручу в Москве денежные награды​ трем победителям. А автор лучшего фильм поедет на​ Каннский​ фестиваль. Ничего не бойся. Сочиняй, снимай. Твоя мечта зависит только от тебя самого! #mynespresso#nespressotalents#ecology#идизамечтой#nature_shooters#garbageart

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Ошеломленная ужасным отношением сотрудников зрительница подала иск на театр, потребовала оштрафовать его и возместить все расходы, включая выплату за моральный ущерб, оцененную в 1 млн рублей. Отметим, что дело уже рассматривается, Козловский был вызван на заседание.

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#vikings

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По материалам: popcake.tv

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