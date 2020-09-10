Будет суд. Данила Козловский избил зрительницу во время спектакля

Влада Некрасова

Екатерина Видус, зрительница, пришедшая на спектакль в «Малый драматический театр — театр Европы» заявила, что хамская выходка актера обернулась ей травмой головы. В ноябре 2019 года Видус купила билет в театр стоимостью 8 тысяч рублей на «Гамлета», а придя с отличным настроением на ожидаемую постановку стала жертвой неадекватного поведения артиста Данилы Козловского, который ударил зрительницу металлической флейтой.

По словам женщины, спектакль после этого не остановили, быстро выйти из зала ей тоже не удалось, рана начала кровоточить и потребовалась помощь посторонних людей. Подруга Екатерины и мужчина, сидящий по соседству, помогли ей выйти, однако, не сразу. Двери зала были закрыты, а сотрудница театра, стоящая обычно на входе, долгое время отсутствовала.

В вестибюле на пострадавшую все же обратили внимание: администратор вызвал медицинского работника, который обработал Видус рану.

«Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались»,

— заявляла Видус.

Ошеломленная ужасным отношением сотрудников зрительница подала иск на театр, потребовала оштрафовать его и возместить все расходы, включая выплату за моральный ущерб, оцененную в 1 млн рублей. Отметим, что дело уже рассматривается, Козловский был вызван на заседание.

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