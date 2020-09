Будет суд. Данила Козловский избил зрительницу во время спектакля

View this post on Instagram

Сегодня я вспоминаю Доктора Лизу, храбрую хрупкую женщину, известного врача-реаниматолога, специалиста по паллиативной помощи, которая за свою жизнь спасла сотню человеческих жизней и всегда была рядом с теми, кого уже нельзя спасти. Думаю, если бы Лиза Глинка была с нами - она бы не осталась в стороне, добывала бы маски, организовывала бы уличное питание для бездомных, помогала, утешала, успокаивала бы своих друзей и пациентов, ее энергии хватило бы на всех нас, чтобы не паниковали, не боялись. Елизавета Петровна продолжает жить во всех нас и как будто говорит #НеБойсяЯсТобой. Рассказы из ЖЖ и воспоминания о докторе Лизе собраны друзьями Елизаветы Петровны в книгу “Письма о любви к людям”. И когда на душе неспокойно, грустно или просто нехорошо - эта книга реально становится лучшим лекарством. Я хочу вам прочитать пару отрывков из этой книги, продолжая флешмоб в инстаграме #ДокторЛиза #небойсяястобой Очень хочется, чтобы дело этой невероятно сильной, но такой хрупкой женщины продолжалось - ведь ее оружием против любых проблем и напастей было неравнодушие и милосердие. А они сейчас нам всем невероятно нужны. И мы с вами есть друг у друга - так что #докторлиза #небойсяястобой