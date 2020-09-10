«Был активным российским агентом»: США ввели санкции против нардепа Деркача

Лидия Мартынова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министерство финансов США ввело санкции против украинского нардепа Андрея Деркача, опубликовавшего пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Как сообщает «Европейская правда», Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — это печень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США. Активы граждан из списка замораживаются на территории США, а лицам в США запрещается иметь с ними дела.

«Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года», — утверждается в сообщении Минфина США.

США также ввели персональные санкции против трех граждан РФ.

Ранее сообщалось, что на скандал с пленками Деркача отреагировал президент Украины Зеленский.