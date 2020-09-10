Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить

Вадим Карасев

Многие слышали о красной нити, которая приносит удачу. В этот раз речь пойдет о черной нити, которая имеет иные, но не менее полезные свойства. Эксперты рассказали, как правильно завязывать такую нить и как ею пользоваться.

Существует целая масса талисманов на удачу, но одним из самых мощных является черная нить. С ней гораздо проще добиваться желаемого, ведь на пути будут реже встречаться нерешаемые трудности, недоброжелатели и проблемы.

В чем помогает черная нить

Сразу стоит отметить, что черная нить на запястье — это сильнейший оберег от любого зла. Черный цвет в биоэнергетике означает стабильность, сосредоточенность и спокойствие. Помимо этого черный цвет считается неким барьером, который не пропускает негативные волны. По этой причине большинство камней-оберегов обладают черным цветом. Именно с ними, кстати, черная нить и совместима лучше всего. Речь идет об обсидиане, черном жемчуге, агате, опале, гематите, морионе.

Черная нить на запястье прекрасно сочетается с серебряными и мельхиоровыми украшениями, которые тоже выполняют защитную энергетическую функцию. Отличное сочетание — черная нить и браслет из серебра или мельхиора.

Черная нить в первую очередь защищает человека от сглаза. Сглаз может быть ненамеренным. Совсем не обязательно читать какие-то черные заговоры, чтобы навести на человека порчу. Многие люди обладают дурным глазом и просто очень мощной негативной энергией, которая заражает окружающих, вызывая проблемы с настроением, удачей и даже здоровьем.

Черная нить защищает от врагов. Это очень важный компонент ее защитного действия, так как мы не всегда знаем, кто из нашего окружения наш враг или скрытый недоброжелатель. Одной лишь осторожности бывает крайне мало. Черная нить помогает обнаруживать таких людей и понимать, от кого стоит находиться на большем расстоянии. Также черная нить отлично помогает отражать нападения энергетических вампиров. Такие люди забирают силы и энергию, но действуют зачастую незаметно.

Черная нить повышает интуицию и очищает сознание. Шестое чувство — очень важный элемент успеха для любого человека. Черный цвет помогает сознанию давать правильные подсказки человеку. Черная нить способна сделать так, что носящий её сможет гораздо быстрее принимать правильные и важные решения.

Как правильно сделать оберег из черной нити

Первое, о чем важно помнить, — материал черной нити. Это должна быть шерсть или хлопок, но никак не синтетическая искусственная ткань. Вы можете просто взять и отрезать кусочек такой нити, и он будет полезен, но если не провести специального обряда и не прочитать заговор, черная нить не будет работать должным образом и в полную силу.

Чтобы сделать мощный оберегающий талисман из черной натуральной нити, важно ее подзарядить. В качестве источника энергии могут выступать Луна и Солнце. Можно заряжать нить в Полнолуние, в день солнцестояния и равноденствия.

Чтобы провести обряд, потребуется кусочек черной нити, свеча и два зеркала. Не обязательно проводить обряд в полночь. Главное, чтобы это был день полной Луны либо день, когда особенно сильна солнечная энергетика. Начинаем с подготовки места. Два зеркала ставим друг напротив друга. Это создает область очень мощных энергетических потоков. Между зеркалами кладем нить, ставим свечу и зажигаем ее. Мысленно заряжаем нить на защиту.

После этого необходимо немного опалить концы нити свечой. Это действие закрепит полученную энергию и словно запрет ее внутри, не дав выйти наружу. После этого ритуал можно считать завершенным.

Как правильно носить черную нить

Носят ее на любой руке, причем не снимая. Единственный день, в который это можно делать, — Полнолуние или Новолуние. В таком случае нить снимается и кладется на ночь на подоконник, также между двумя зеркалами. Это делается для дополнительной подзарядки. Можно совершать такой мини-ритуал раз в пару-тройку месяцев.

Что касается ношения нити, то правильно будет делать не узел, а петельку. Если вы уверены в том, что потом сможете развязать узел, можно завязывать узел. Если обрезать опаленные огнем концы, придется делать новый оберег.