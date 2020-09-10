Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS

Влада Некрасова

Сегодня парни из Bangtan Boys появились в штаб-квартире южнокорейской телерадиокомпании KBS, чтобы дать интервью. Поскольку отснятые материалы еще не показаны публике, фанаты наслаждаются теми небольшими моментами, которые опубликовали папарацци и нанятые фотографы KBS. Одним из любимых роликов стал тот, на котором запечатлены Чонгук (Jungkook) и Ви (V). Макнэ так мило заботился о своем приятеле, что АРМИ не устояли и написали тысячи комментариев о «солнышке Гуки».

хочу одеваться как Чонгук+Чимин+ Тэхён=💜 pic.twitter.com/BaCFQ4YV90 — my euphoria ~ (@Dreams_future_) September 10, 2020

Когда вся группа стремительно продвигалась по витиеватым коридорам телевизионной компании, Тэхён споткнулся и схватился за колено, на что его товарищ Чонгук немедленно отреагировал и спросил, все ли с им хорошо. В эту же секунду он взял пакет в другую руку, чтобы поддержать приятеля и удостовериться, что он не повредил свою ногу. Какие же они сладкие!

Taehyung: Ackk! *got hurt* Jungkook: Oh- are you alright? Jungkook even switched out the bags to his other hand to shortly support Taehyung. Very caring🥺pic.twitter.com/kYhpOhcgBZ — taekook 📂 (@taekookfolder) September 10, 2020

«Два вкусных персика, Вишенка и Гукочка!»

«Может быть это тот самый момент, когда Тэхён и Чонгук заявляют о своих отношениях публично, а мы не обращаем внимание и думаем, что все эти нелепые улыбочки и обнимашки просто игра!»

— выдвигает теорию фанатка из армии.

К сожалению, подтвердить или опровергнуть догадки АРМИ об отношениях этой парочки мы не можем, однако, мы абсолютно согласны в том, что их отношения не похожи на игру. Искренность, чистота и честность — основополагающие факторы дружбы айдолов «Бантан».

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