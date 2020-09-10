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Чонгуку из BTS нужно собственное реалити-шоу

Чонгуку из BTS нужно собственное реалити-шоу

Каждый зритель мечтал увидеть в каком-нибудь реалити-шоу своего кумира. Согласись, всегда интересно наблюдать за жизнью артистов не только на сцене, но и знать, что они делают за кулисами. Это самый лучший способ узнать больше о повседневной жизни любимого артиста.


На днях Exciting DC опросили 10 тысяч пользователей сети. Они голосовали за звезд, которым прямо сейчас нужно создать собственное сольное реалити-шоу.


Актер Кан Дон-вон (Kang Dong-won) и южнокорейская певица IU набрали по 1% голосов. Следом за ними расположились певица Сюзи (Suzy) и Айрин (Irene) из к-поп группы Red Velvet, за них проголосовали по 3% опрошенных. Третье место занял корейский актер и певец Ким Сухен (Kim Soo-hyeon). Он набрал 5% голосов. На втором месте оказался артист Ли Сын-ги (Lee Seung-gi), 36% пользователей отдали за него голос. Кто же занял первое место?

Конечно, наш любимый Чонгук (Jungkoo) из к-поп группы BTS. 50% опрошенных хотят, чтобы айдол запустил собственное реалити-шоу.

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정국이 생일축하해요이?

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Отметим, что у BTS было множество реалити-шоу. Например, Run, BTS! и недавнее шоу In the SOOP. Однако пользователи сети хотят, чтобы у Чонгука был сольный сериал.

А ты бы следил за жизнью музыканта?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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