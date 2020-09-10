Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие звезды на открытии выставок в "Гараже"

Вадим Карасев

8 и 9 сентября в музее "Гараж" прошло открытие 2-й Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей" и проекта Томаса Сарасено "Движущие атмосферы". Для тех, кто не смог присутствовать на событии, были организованы виртуальные туры по экспозиции на английском и русском языках, но традиционно явка на мероприятии "Гаража" была завидная.





Дарья Котова, Роман Абрамович, Даша Жукова и Антон Белов

В гости к Даше Жуковой и Антону Белову пришли Ксения Собчак, Софья Капкова, Ольга Слуцкер, Светлана Устинова, Александр Гудков и многие другие.

Не побоялся посткоронавирусной светской Москвы и Роман Абрамович, который и ранее не пропускал события в музее, основанном его бывшей женой.





Ксения СобчакДаша Жукова





Александр Гудков





Светлана Устинова

К Триеннале также были созданы сувениры: шелковые платки по эскизу Алисы Горшениной, расписанные вручную тарелки Наталии Зурабовой, сувенирные спички, постеры и открытки.