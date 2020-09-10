День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы

Вадим Карасев

Иоанн Креститель — один из самых известных и почитаемых святых в христианстве. В православной вере ему посвящено восемь праздников. Одним из них является день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечается каждый год 11 сентября.

Это очень важный и скорбный день, который не менее важен, чем любой двунадесятый праздник. На протяжении всей истории русского православия он отмечается с особой торжественностью.

История праздника

Иоанна Предтечу также называют Крестителем, ведь именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан. 11 сентября каждый год церковь вспоминает о мученической смерти Иоанна Предтечи. Это важное событие христианской истории, которое церковнослужители называют переходным моментом от ветхозаветной истории к новозаветной.

После крещения Иоанн нес слово божье в мир, принимая на себя все горести подобного пути, но понимая, что ему за это воздастся на Небесах. Иоанн обвинил царя Ирода в прелюбодеянии, ведь тот украл жену своего собственного брата. Ирод решил наказать Иоанна Крестителя, посадив того в тюрьму. По законам иудейского народа его не должны были казнить, но всё случилось именно так.

Дочь украденной Иродом жены станцевала для Ирода на его дне рождения, после чего изумленный ее подарком царь сказал, что она может попросить всё, о чем только мечтает. Жена Ирода попросила свою дочь потребовать у царя голову пророка Иоанна. Так и случилось — царь исполнил желание девушки. Ученики пророка Иоанна погребли его тело, а этот день стал великим и скорбным для всех христиан.

Традиции и приметы 11 сентября

Данный праздник входит в число великих. Обычно на праздники отменяют запреты и ограничения, но в этот день церковью установлен строгий пост. Это значит, что нельзя будет веселиться и устраивать вечеринки, смотреть телевизор, шумно развлекаться и есть животную пищу — яйца, мясо, рыбу, молоко, сыр и так далее.

В этот день следует посещать церковь, читать молитвы об исцелении души и тела. Считается, что величайший пророк старается помогать людям в достижении целей, а также в поддержании хорошего самочувствия.

В этот день люди по традиции развиваются духовно. Можно почитать полезные развивающие книги либо заняться обучением и получением знаний из других источников. Самое главное — не заполнять свободное время тем, что идет вразрез с духовным развитием.

В этот день верующие ведут аскетичный образ жизни, стараются показывать миру и окружающим их людям только самые лучшие черты своего характера.

Согласно приметам, 11 сентября не стоит пить красное вино, так как оно похоже на кровь. Люди издревле убирали в этот день подальше все ножи и старались ничего не резать, но данная традиция со временем почти канула в лету. Также девушки и женщины старались в этот день не шить и не вязать.

На Руси считалось, что в этот день начинается бабье лето. Если этого не происходит, значит, Господь не доволен нашими поступками.

По примете, не стоит 11 сентября начинать новых дел, так как можно очень быстро потерпеть в них поражение. В этот день лучше ограничиться лишь основными обязанностями и оставшееся время отдыхать.