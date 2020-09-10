Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов

Влада Некрасова

Для школьников Москвы пройдет конкурс «Коммент@риум», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Его проводит Московский центр «Патриот. Спорт». Для участия в конкурсе необходимо на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и выложить видеоролик на своей странице в соцсетях «В контакте», «Фейсбук» или «Инстаграм» с хештегами #ПатриотСпорт и #Комментариум. Участвовать в конкурсе смогут школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Работы будут принимать с 14 сентября до 4 октября.

Авторы 50 лучших работ смогут пройти программу обучения спортивной журналистике. Известные спортсмены и комментаторы проведут онлайн шесть мастер-классов. Они научат ораторскому искусству, поделятся опытом ведения трансляций, расскажут, как вести себя в кадре. Обучение будет проходить два раза в неделю, записи лекций опубликуют на страницах центра в социальных сетях «Фейсбук», «В контакте» и «Инстаграм». В завершение курса участники снимут небольшие видеорепортажи, жюри и зрители в группе центра «Патриот. Спорт» во «В контакте» выберут 16 лучших работ.

В следующем туре необходимо будет прокомментировать матч по виду спорта, который определят с помощью жеребьевки. Финальным испытанием станет ведение прямой трансляции. Победители получат призы и подарки от центра «Патриот. Спорт».

«Современная система образования позволяет ребятам получать профессиональные навыки с детства. На базе московских школ работают кружки и секции по программированию, робототехнике, морскому делу и многие другие. Конкурс «Коммент@риум» направлен на развитие программы дополнительного образования в сфере медиа», - сообщил директор центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.