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Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката

Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката

Михаил Ефремов заявил правозащитникам, что адвокат Эльман Пашаев "подставил" его. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что актер находится в подавленном состоянии, поскольку ожидал более мягкого наказания.

По словам Меркачевой, которые приводит "Эхо Москвы", адвокат изначально говорил, что "будет по-другому". Если бы Ефремов сразу признал вину и заключил досудебное соглашение, он бы получил не более 2/3 минимального срока – 3,5 года.

"Сам Ефремов был в жутком расположении духа, он нам сказал фразу такую, что адвокат его подставил. Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые 8 лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее. Как мы поняли, Ефремов изучил практику по таким делам, и он рассчитывал на гораздо более мягкий срок".

Ruposters писал, что Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.

Максимальная санкция, которую предусматривает статья о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения, составляет 12 лет заключения. Прокурор просил для Ефремова 11 лет.

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По материалам: uposters.ru

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