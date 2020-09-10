Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката

Вадим Карасев

Михаил Ефремов заявил правозащитникам, что адвокат Эльман Пашаев "подставил" его. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что актер находится в подавленном состоянии, поскольку ожидал более мягкого наказания.

По словам Меркачевой, которые приводит "Эхо Москвы", адвокат изначально говорил, что "будет по-другому". Если бы Ефремов сразу признал вину и заключил досудебное соглашение, он бы получил не более 2/3 минимального срока – 3,5 года.

"Сам Ефремов был в жутком расположении духа, он нам сказал фразу такую, что адвокат его подставил. Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые 8 лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее. Как мы поняли, Ефремов изучил практику по таким делам, и он рассчитывал на гораздо более мягкий срок".

Ruposters писал, что Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.

Максимальная санкция, которую предусматривает статья о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения, составляет 12 лет заключения. Прокурор просил для Ефремова 11 лет.