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ЕС еще на полгода продлил санкции против России из-за Украины

ЕС еще на полгода продлил санкции против России из-за Украины

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Санкции против РФ, которые ведены Европейским Союзом из-за оккупации украинского Крыма, продлили на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года.

Как сообщает Hromadske, решение о продлении санкций вступит в силу 11 сентября после публикации в официальном вестнике Евросоюза.

Ограничительные меры касаются 175 физических и 44 юридических лиц — Евросоюз признал их причастными к нарушению территориальной целостности Украины. У попавших под санкции людей и компаний замораживаются активы в рамках Евросоюза и запрещается въезд в объединение.

Также введены ограничения на экономическую деятельность с АР Крым и городом Севастополем. Запрещаются импорт в ЕС товаров из Крыма, инвестиции в оккупированный полуостров, экспорт в Крым ряда товаров и технологий, туристические услуги в Крыму.

Предыдущий раз санкции продлевали в июне 2020 года сроком на один год.

Ранее сообщалось, что США за нарушение санкционного режима оштрафовали «дочку» Deutsche Bank.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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