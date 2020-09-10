Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой

Алексей Вольцев

Диалог руководства Сербии и косовоалбанских властей под эгидой ЕС в Брюсселе спустя 10 лет пора успешно завершить, заявил спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Новый раунд политического диалога на высоком уровне между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, в котором принимали участие президент Сербии Александр Вучич и "премьер" Косово Авдулах Хоти, прошел в понедельник в Брюсселе. Ранее сербская делегация во главе с Вучичем совершила двухдневный визит в США, где провела переговоры с Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Сегодня отмечается 10 лет с тех пор, как ГА ООН приветствовала готовность ЕС содействовать процессу диалога Белграда и Приштины. Сейчас пора привести его к успешному завершению", - написал Лайчак в Twitter.

Today marks 10 years since #UNGA welcomed the readiness of the 🇪🇺 to facilitate a process of dialogue between Belgrade and Pristina. It’s high-time to bring it to a successful end. — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 9, 2020

В понедельник он сообщил, что Евросоюз намерен провести в сентябре еще одну встречу на высоком уровне с Сербией и самопровозглашенным Косово. Ранее официальный Брюссель многократно указывал, что переговоры должны завершиться подписанием юридически обязывающего документа о всеобъемлющей нормализации отношений.

В четверг ожидается очередной на этой неделе визит в штаб-квартиру ЕС главы косовского "правительства" для встречи с руководством Европейского парламента. Во вторник Хоти принял у себя генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса приветствовал возобновление диалога Сербии и самопровозглашенного Косово и их шаги к нормализации отношений.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.