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Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн

Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн

Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Российского движения школьников. 

Финалисты проекта встретятся в режиме видеоконференции и защитят свои проекты, а также обсудят друг с другом полученный опыт, пообщаются с экспертами.

Мероприятие  должно было состояться в октябре во Всероссийском детском центре «Смена», однако распоряжением губернатора Краснодарского края продлен режим повышенной готовности.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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