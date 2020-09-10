Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн
Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Российского движения школьников.
Финалисты проекта встретятся в режиме видеоконференции и защитят свои проекты, а также обсудят друг с другом полученный опыт, пообщаются с экспертами.
Мероприятие должно было состояться в октябре во Всероссийском детском центре «Смена», однако распоряжением губернатора Краснодарского края продлен режим повышенной готовности.
Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».
Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи.