ФРГ направила в ОЗХО данные по Навальному

Влада Некрасова

Правительство Германии будет решать «проблему Навального» после консультаций с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Мартина Фиц.

В разговоре с журналистом издания Der Standard, Фиц сказала, что Берлин находится в контакте с партнерами, в том числе с ОЗХО. По ее словам, «информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии». Официальный представитель Минобороны Германии Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил, что результаты исследований бундесвера, согласно которым в биоматериалах пациента обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета Томск-Москва. Он был госпитализирован в Омске и погружен в искусственную кому. Местные врачи исключили отравление. 22 августа больной был отправлен в берлинскую клинику, где находится сейчас. В Германии утверждают, что интоксикацию вызвало вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. 7 сентября в клинике сообщили об улучшении состояния пациента, его вывели из медицинской комы.