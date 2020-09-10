Глава партии "Слуга народа" анонсировал кадровые чистки в Кабмине

Алексей Вольцев

Один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку. Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире одного из украинских телеканалов."Я ожидаю, может быть максимум две, но, скорее всего, одна кадровая смена в Кабмине", - сказал Арахамия.Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, не сказав, кого именно, но уточнил, что это точно не министр юстиции.Напомним: 1 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021.