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Глава партии "Слуга народа" анонсировал кадровые чистки в Кабмине

Глава партии "Слуга народа" анонсировал кадровые чистки в Кабмине
Один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку. Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я ожидаю, может быть максимум две, но, скорее всего, одна кадровая смена в Кабмине", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, не сказав, кого именно, но уточнил, что это точно не министр юстиции.
Напомним: 1 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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