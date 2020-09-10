«Гной выливается»: Алла Пугачева высмеяла Моргенштерна
Наконец-то зрители музыкального шоу «Музыкалити» дождались в гостьях великую гостью Аллу Борисовну Пугачеву! Вместе с Бастой они оценивали популярные треки нынешних музыкантов.
Ведущий Максим Галкин включил для прослушивания хит Cadillac в исполнении рэперов Моргенштерна и Элджея. Алле Пугачевой пришлось прислушивается к композиции, чтобы разобрать слова. Певица иногда даже не могла сдержать смех. По ней было видно, с каким «удовольствием» она слушает хит.
Шоумен поинтересовался у своей супруги, знает ли она тех, кто поет.
«Не, я не знаю, я с шаманами не дружу»,— ответила Пугачева.
Подсказку дал исполнитель Баста, которых охарактеризовал Моргенштерна «великим троллем всех времен и народов». Главной трудностью для артистов стало то, что они не смогли разобрать текст. Его пришлось вывести на экран.
«Так это частушки!»— заявила Алла Борисовна.
Вместе с Галкиным они перепели Cadillac на мотив частушек. Оценили работу Моргенштерна всего на пять баллов из десяти.
О современной музыке артистка выразилась так:
«Многие в моем окружении считают, что это просто какой-то «гной» выливается. И пока гной не выльется, рана не зарубцуется».Подпишись на нас в Яндекс Новости