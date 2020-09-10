«Гной выливается»: Алла Пугачева высмеяла Моргенштерна

Алексей Вольцев

Наконец-то зрители музыкального шоу «Музыкалити» дождались в гостьях великую гостью Аллу Борисовну Пугачеву! Вместе с Бастой они оценивали популярные треки нынешних музыкантов.

Ведущий Максим Галкин включил для прослушивания хит Cadillac в исполнении рэперов Моргенштерна и Элджея. Алле Пугачевой пришлось прислушивается к композиции, чтобы разобрать слова. Певица иногда даже не могла сдержать смех. По ней было видно, с каким «удовольствием» она слушает хит.

Шоумен поинтересовался у своей супруги, знает ли она тех, кто поет.

«Не, я не знаю, я с шаманами не дружу»,

— ответила Пугачева.

Подсказку дал исполнитель Баста, которых охарактеризовал Моргенштерна «великим троллем всех времен и народов». Главной трудностью для артистов стало то, что они не смогли разобрать текст. Его пришлось вывести на экран.

«Так это частушки!»

— заявила Алла Борисовна.

Вместе с Галкиным они перепели Cadillac на мотив частушек. Оценили работу Моргенштерна всего на пять баллов из десяти.

О современной музыке артистка выразилась так:

«Многие в моем окружении считают, что это просто какой-то «гной» выливается. И пока гной не выльется, рана не зарубцуется».

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