Характеристика Козерогов по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Эксперты в области астрологии выяснили, что люди одного Знака могут отличаться по энергетике и характеру. Причиной служит год рождения, ведь существует двенадцать Знаков Восточного гороскопа, которые наделяют нас своими чертами.

Козерогов относят к мудрым Знакам Зодиака, потому что это умные люди, которые умеют принимать серьезные решения в жизни. Они могут понять собеседника, проявляют гибкость ума и умеют прощать. Это люди консервативных взглядов и строгих правил.

Козерог-Крыса

Козероги, рожденные в этот год, более открытые, чем другие Козероги. Они более охотно идут на контакт, чаще открываются собеседнику, реже скрывают какие-то факты о себе. Они могут разговаривать открыто о своих чувствах и эмоциях. Это самые романтичные Козероги.

Козерог-Бык

Самые хитрые, предусмотрительные и предприимчивые Козероги. Они не обращают внимания на мнение окружающих о себе. Им не страшно быть изгоями, потому что они очень сильны ментально. Для них важны лишь свои принципы, а чужие замечания и критика не имеют никакого значения.

Козерог-Тигр

Самые творческие Козероги. У этих людей усидчивость и трудолюбие отлично сочетаются с умением принимать необычные решения. Это смелые и очень амбициозные личности, которые часто добиваются финансового успеха, причем самостоятельно, без чьей-либо поддержки.

Козерог-Кролик

В год Кролика на свет появляются Козероги, которым сложно понравиться. У них часто возникают проблемы в отношениях с новыми людьми, потому что они медленно открываются. С ними непросто вести диалог, нелегко сработаться в одном коллективе. Еще они нередко бывают эгоистичными.

Козерог-Дракон

Козероги-Драконы — это одни из самых больших трудоголиков по Знаку Зодиака. Они постоянно над чем-то трудятся, работают, чаще задерживаются на работе. Это очень ответственных люди, которые никогда не опаздывают и всегда помнят о своих обязанностях.

Козерог-Змея

Очень удачное сочетание Восточного Знака и Знака Зодиака. Это гармоничные люди, с которыми приятно общаться и которым можно доверить свои самые большие секреты. Они никогда не поделятся ими с окружающими. Иметь лучшего друга в лице Козерога-Змеи — это большая удача.

Козерог-Лошадь

Очень неудачная «команда», в которой присутствует постоянная борьба. Речь идет о борьбе свободолюбия и влюбчивости, желания быть в уединении и стремлении к постоянному общению. В них соединяется несовместимое. Такие Козероги непредсказуемы, с ними непросто общаться.

Козерог-Коза

Это бесконфликтные Козероги. С ними очень приятно разговаривать. Это отличные психологи, которые могут найти подход к любому человеку. Они все равно не прочь поспорить с кем-нибудь, но это не стандартное «я прав, а ты нет», а нормальный диалог с аргументацией.

Козерог-Обезьяна

Не самый лучший «дуэт». Знак Обезьяны наделяет человека динамикой, яркостью, что Козерогам привить очень сложно. В таком человеке словно живет сразу две личности. Одна хочет всего нового, стремится к азарту и ярким эмоциям, а вторая замкнута. Никогда не угадаешь, с кем имеешь дело прямо сейчас.

Козерог-Петух

Козероги-лидеры. У них развита интуиция, им по силам управлять любым количеством людей. Они не боятся публичных выступлений, всегда выглядят ярко и притягивают к себе подобных людей. В работе их отличает рациональный подход. В любви же они крайне непредсказуемы.

Козерог-Собака

Самые жизнелюбивые, оптимистичные и позитивные Козероги. Такое сочетание просто идеально сказывается на характере. Эти Козероги очень любят делать жизнь близких людей сказкой. Они часто преподносят внеплановые сюрпризы, не скупятся на комплименты и приятные слова.

Козерог-Свинья

Это одни из самых настойчивых Козерогов. Они прут вперед, словно танк, и не думают о последствиях. С ними лучше не ссориться, потому что они довольно агрессивны и злопамятны. Это неуступчивые люди с очень необычными взглядами на мир.