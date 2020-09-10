Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА

Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА

Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее аналогичная позиция неоднократно высказывалась в ходе широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках Общероссийского народного фронта и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия».

В ходе совещания члены Совета отметили, что проект изменений, исключающий обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку, рассмотрен в соответствии с Правилами разработки и внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты. Он прошёл процедуру общественного обсуждения и независимую экспертизу.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов», – сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

В состав Совета по федеральным государственным образовательным стандартам входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций.

Он создан с целью рассмотрения проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего и среднего профессионального образования и вносимых в указанные стандарты изменений, экспертных заключений и предложений, поступивших от заинтересованных граждан и организаций.

Также в ходе обсуждения члены Совета сделали акцент на систематическом обновление содержания общего образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметным областям, включая иностранный язык, отметив что это остаётся неизменным приоритетом, и комплексная работа в этом направлении будет продолжена.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"
Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с
Конец "украинского чуда": как так вышло
Конец "украинского чуда": как так вышло
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Еще по теме

Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация
Украинские выпускники больше не будут сдавать экзамен по русскому
10% от общего числа выпускников решили пойти в колледжи и техникумы – Кравцов
В Армении русский язык получил статус иностранного