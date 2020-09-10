Исполнительным директором РДШ стала Ирина Плещева

Лидия Мартынова

Исполнительным директором Российского движения школьников стала Ирина Плещева, сообщает пресс-служба РДШ.

Ее избрали на заседании Координационного совета Российского движения школьников, прошедшем в режиме видео-конференц-связи.

Ранее она работала министром правительства Московской области по социальным коммуникациям, где курировала в том числе молодежную и некоторые направления внутренней политики, после чего перешла в Общероссийский народный фронт и стала заместителем руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи.