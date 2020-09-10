«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает секреты своих фокусов

Лидия Мартынова

В TikTok можно не только снимать видео под музыку и открывать рот под популярные песни, но и показывать фокусы. Мы нашли такого звёздного тиктокера. Его зовут Просто Алекс. У него 486 000 подписчиков и 6 000 000 миллионов лайков и взяли у него большое интервью:

Сейчас же я больше учу и тренируюсь на живых выступлениях, наверное именно благодаря опыту я научился делать фокусы легко и это круто

Просто Alex

Саша, привет! Расскажи, когда ты увидел первый фокус в своей жизни?

Привет! Первый фокус я увидел, когда мне было 10 лет. Сам так и не смог разгадать секрет, пришлось долго уговаривать друга раскрыть его.

Почему для своего аккаунта в TikTok ты выбрал именно тематику фокусов?

Фокусы — это то, чем я живу! Мой ТikTok данный момент всего лишь маленькое увлечение, но я планирую более серьезно относиться к нему и, конечно же, посвящать больше свободного времени созданию контента

@ashcher

Получилось прочитать твои мысли? 🤡😈 #лучшее #рекомендации #рек

♬ оригинальный звук — ashcher

Как ты учился делать фокусы? Возможно, был наставник или же ты все постигал сам?

Как я сказал ранее, первый фокус мне показал школьный друг. С тех пор мы вдвоем начали активно копаться в интернете и искать секреты. На первых порах узнать тонкости фокусов нам очень помогал YouTube.

Долго ли ты учился? Не хотелось ли сдаться в какие-то моменты, или все это было легко и играючи?

Легко и играючи очень хорошо подходит в моем случае! Порой я понимаю, насколько сложные вещи я научился делать, но тренироваться по 8 часов в день было даже весело. Сейчас же я больше учу и тренируюсь на живых выступлениях, наверное именно благодаря опыту я научился делать фокусы легко и это круто!

@ashcher

Оцени фокус от 1/10 в КОММЕНТАРИЯХ 😈 #фокус #лучшее #рекомендации #оценифокус

♬ оригинальный звук — ashcher

Для кого ты показал свой первый фокус? Помнишь ли ты, каким он был?

Первый фокус был с кольцом, я показал его всем, кому только можно! Я был в шоке от «Вау» реакций и чувствовал себя супергероем. Я подумал: «Раз это самый простой фокус, то что тогда будет если я научусь делать самый сложный?!». Спойлер: ничего не будет. Простые фокусы, как правило, удивляют людей сильнее, чем сложные. Я до сих пор показываю этот фокус с кольцом, но конечно же на более виртуозном уровне!

Какой твой любимый фокус и почему?

Мой самый любимый фокус — это когда я рисую на себе что-либо, а потом рисунок пропадает на мне и оказывается на другом человеке, которого я мог видеть первый раз в жизни и даже не выступать с ним в контакт до фокуса! Это выглядит как чистейшая магия, я ещё не нашёл фокуса проще и эффектнее.

Что самое сложное в фокусе?

Самое сложное — это сделать даже самый долгий и скучный фокус веселым. Поэтому я стараюсь показывать людям быстрые и динамичные фокусы.

Раскрываешь ли ты свои секреты? Саша, куда делся американо на видео?!

С появлением в моей жизни TikTok я начал рассказывать о тонкостях некоторых фокусов, но, как правило, я раскрываю не тот метод, который я сам делаю в реальной жизни. Небольшой спойлер. То, что вы видите в моем аккаунте в TikTok можно освоить за пару минут и это круто! Но то, что работает в жизни 9 из 10 раз надо тренировать месяцами. Именно поэтому я хочу дать своим подписчикам возможность научиться делать фокусы, давая простые советы. P.S. Ждите секрет с кофе у меня в TikTok.

@ashcher

ШОКИРУЙ своих друзей этим ФОКУСОМ 😬😨 #рек #фокус #фокусы #tutorial #обучение #лучшее

♬ оригинальный звук — ashcher

Какие у тебя дальнейшие планы на развитие своего профиля в TikTok?

Планы только самые грандиозные, не остановлюсь даже если будет 5 или 10 миллионов подписчиков! Надеюсь, что уже скоро доберусь до первого миллиона.

Ожидал ли ты такого выхлопа и обратной связи от аудитории? Или же это была полная неожиданность для тебя?

Вообще не ожидал, просто снимал в своё удовольствие и спустя месяц видео с шариками принесло мне 30К подписчиков за 1 день, тогда я понял, что нет ничего невозможного.

Сколько времени ушло, чтобы набрать такую большую аудиторию?

Начал снимать на карантине, апрель, май, июнь, июль и почти август.. Почти 5 месяцев выходит.

@ashcher

Я прочитаю ТВОИ МЫСЛИ через экран телефона 😈🤯 #лучшее #рек #dava_m #egorkaship #a4omg #fendi #karnaval

♬ оригинальный звук — ashcher

Какой на данный момент у тебя самый удачный видеоролик в TikTok?

Самый удачный ролик на данный момент с Моргенштерном, на одной из тусовок у нашего общего знакомого я показал ему тот самый фокус с перемещающимся рисунком. Не данный момент это видео набрало 8 миллионов просмотров и почти 1 миллион лайков.

Нам интересно, чем ты занимаешься вне TikTok? Фокусы — это твоя профессия в реальной жизни?

Я профессионально выступаю с фокусами на банкетах (Свадьбы, Дни Рождения, форумы и корпоративы крупных компаний). В TikTok я не так давно и планирую развиваться!

Расскажи, чем TikTok выделяется, особенно для развития таких неординарных аккаунтов как у тебя?

TikTok относительно новая площадка, поэтому здесь найти свою аудиторию намного легче.

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