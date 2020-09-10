Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"

Лидия Мартынова

Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между США и Китаем и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти.