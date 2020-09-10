Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"

Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Текущая ситуация в мире меняет тренд глобализации на автономизацию и значительную роль в этом сыграл коронавирус, так что с исследованием Deutsche Bank, где говорится о начале "века беспорядка" можно согласиться, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Согласно исследованию Deutsche Bank, которое есть в распоряжении РИА Новости, 2020 год положит начало "веку беспорядка", который сменит век глобализации, длившийся с 1980 года. Мир ожидает ухудшение отношений между США и Китаем и отход от тренда на глобализацию. В эту эпоху политика "вертолетных денег" (массированная эмиссия для поддержки спроса и выкупа долгов на рынке) от центральных банков станет мейнстримом, а глобальный долг продолжит расти.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под Горловкой
Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под
Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России
Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России
BTS приехали на интервью к KBS. Чонгук снова самый крутой?
BTS приехали на интервью к KBS. Чонгук снова самый крутой?
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос"
Песков заверил, что Путин обладает всей "палитрой информации"
Песков заверил, что Путин обладает всей "палитрой информации"
Получено доказательство генетической природы хронической мигрени
Получено доказательство генетической природы хронической мигрени
Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
Песков прокомментировал слова Помпео о ситуации с Навальным
Песков прокомментировал слова Помпео о ситуации с Навальным
Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной. Певицу обвинили в плагиате
Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной.
Характеристика Козерогов по Восточному гороскопу
Характеристика Козерогов по Восточному гороскопу
Прочитан митохондриальный геном неандертальца, жившего в Европе 80 тысяч лет назад
Прочитан митохондриальный геном неандертальца, жившего в Европе 80

Топ на сегодня

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

Еще по теме

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщают СМИ
США получат от Deutsche Bank 9,5 миллионов долларов
Трамп подал в суд на Deutsche Bank, чтобы банк не раскрывал его финансы Конгрессу
Deutsche Bank назвал польский злотый самой дешевой в мире валютой