Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России

Лидия Мартынова

08 сентября в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялась онлайн-дискуссия «Развитие юниорского движения в регионах», сообщает пресс-служба проекта.

В ходе дискуссии организаторы, участники и партнеры проектов юниорского направления поделились наработками и обсудили перспективы тиражирования лучших практик в масштабах всей страны.

Одним из инструментов распространения выступит «База лучших практик», куда до конца 2020 года планируется собрать самые интересные кейсы регионов, чтобы масштабировать эти решения на всю страну.

В настоящее время также создается «Карта активности регионов».

«В результате планируется создать рейтинг школ, которые активно развивают юниорское направление и внедряют собственные наработки», - сообщил заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Заместитель гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - технический директор Алексей Тымчиков подчеркнул важность работы с профессиональным сообществом.

«В этом году у нас заработал проект для педагогов, посвященный организации процесса рефлексии школьников по итогам прохождения профпроб, когда мы должны помочь ребенку осмыслить происходящее и спроектировать будущее», - отметил Тымчиков.

Отмечается, что создание таких условий для рефлексии обеспечивает проект «Билет в будущее» на профпробах для учеников 6–11-х классов.

«Нам удалось найти точки коллаборации и принять участие в профильных сменах юниорского движения. Мы взяли за основу тестирование на платформе проекта и в рамках смен проводим фестивали профессий, которые позволят школьникам попробовать себя в нескольких компетенциях или даже на стыке профессий», – сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

2020 год позволил выявить новые точки роста для юниорского движения. Одной из них стал проект «Смотри и пробуй с национальной сборной WorldSkills Russia», где школьникам предложен формат самостоятельного прохождения профпробы прямо из дома. Обязательное условие участия – съемка процесса и публикация результата в «Инстаграме».

Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров, онлайн-дискуссий и воркшопов. Зрители и участники из любой точки России и мира смогут присоединиться к мероприятию в режиме live, где ведущие профессионалы и эксперты нашей страны обсуждают условия для подготовки квалифицированных специалистов.

Организаторы мероприятия в 2020 году: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кемеровской области, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Партнерами и спонсорами национального финала выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.