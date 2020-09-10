Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России

Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России

Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России

08 сентября в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялась онлайн-дискуссия «Развитие юниорского движения в регионах», сообщает пресс-служба проекта.

В ходе дискуссии организаторы, участники и партнеры проектов юниорского направления поделились наработками и обсудили перспективы тиражирования лучших практик в масштабах всей страны.

Одним из инструментов распространения выступит «База лучших практик», куда до конца 2020 года планируется собрать самые интересные кейсы регионов, чтобы масштабировать эти решения на всю страну. 

В настоящее время также создается «Карта активности регионов».

«В результате планируется создать рейтинг школ, которые активно развивают юниорское направление и внедряют собственные наработки», - сообщил заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

Заместитель гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - технический директор Алексей Тымчиков подчеркнул важность работы с профессиональным сообществом. 

«В этом году у нас заработал проект для педагогов, посвященный организации процесса рефлексии школьников по итогам прохождения профпроб, когда мы должны помочь ребенку осмыслить происходящее и спроектировать будущее», - отметил Тымчиков. 

Отмечается, что создание таких условий для рефлексии обеспечивает проект «Билет в будущее» на профпробах для учеников 6–11-х классов. 

«Нам удалось найти точки коллаборации и принять участие в профильных сменах юниорского движения. Мы взяли за основу тестирование на платформе проекта и в рамках смен проводим фестивали профессий, которые позволят школьникам попробовать себя в нескольких компетенциях или даже на стыке профессий», – сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова. 

2020 год позволил выявить новые точки роста для юниорского движения. Одной из них стал проект «Смотри и пробуй с национальной сборной WorldSkills Russia», где школьникам предложен формат самостоятельного прохождения профпробы прямо из дома. Обязательное условие участия – съемка процесса и публикация результата в «Инстаграме». 

Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров, онлайн-дискуссий и воркшопов. Зрители и участники из любой точки России и мира смогут присоединиться к мероприятию в режиме live, где ведущие профессионалы и эксперты нашей страны обсуждают условия для подготовки квалифицированных специалистов. 

Организаторы мероприятия в 2020 году: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кемеровской области, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Партнерами и спонсорами национального финала выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Исполнительным директором РДШ стала Ирина Плещева
Исполнительным директором РДШ стала Ирина Плещева
Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах России
Эксперты обсудили развитие юниорского движения WorldSkills в регионах
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на
ФРГ направила в ОЗХО данные по Навальному
ФРГ направила в ОЗХО данные по Навальному
Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке
Бьюти-инфлюенсер Дарья Мудрова о пути к успеху в Америке
В Stray Kids готовятся к уходу еще одного участника
В Stray Kids готовятся к уходу еще одного участника
Когда на Netflix выйдет фильм о BLACKPINK?
Когда на Netflix выйдет фильм о BLACKPINK?
Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении Навального
Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
В Иркутской области не будут голосовать на придомовых территориях
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы
День Иоанна Крестителя 11 сентября 2020 года: традиции и приметы

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме

Еще по теме

60 кузбасских экспертов WorldSkills готовятся к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Финал национального чемпионата WorldSkills Russia примут Великий Новгород и Уфа
На Чукотке начались отборочные соревнования конкурса WorldSkills Russia
Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина стал первой в России площадкой лучших практик Академии «Молодые профессионалы»