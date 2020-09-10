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Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Двухкратное увеличение числа мошенничеств с использованием электронных средств платежа в 2020 году – это реальная проблема для банков, говорит директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. При этом кредитные организации, как правило, не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества, а предлагают дополнительные страховые продукты от несанкционированных списаний со счетов клиентов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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