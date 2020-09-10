Как бы над Тбилиси не подняли осетинский флаг, пригрозили в Цхинвале
На днях лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили «взорвал» информационное пространство резким заявлением. Находясь в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией, лидер лейбористов заявил, что скоро грузинский флаг будет развеваться над 4-й российской военной базой в Цхинвале. Кроме того, Нателашвили добавил:
В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. И чем ближе выборы, тем чувственнее и патриотичнее риторика участников предвыборной гонки — грузинских политиков. Как правило, один из «джокеров» любого предвыборного периода Грузии — обещание восстановить так называемую территориальную целостность. Единственный, кто решил попробовать реализовать чаяния избирателей — Михаил Саакашвили. Его попытка втащить Южную Осетию и Абхазию в Грузию кончилась позорным фиаско. А сам «собиратель» «грузинских земель» после позорного изгнания из Грузии стал напоминать одного персонажа. В 80-х годах прошлого столетия одна из африканских стран забрала с собой на чемпионат мира по футболу штатного колдуна, обещавшего наколдовать победу на мундиале. Команда с треском проиграла все матчи, не вышла из группы, а колдун еле унес ноги из раздевалки после последнего матча сборной. Затем мантия колдуна мелькала на других региональных турнирах по футболу в Африке, где религиозный шарлатан предлагал свои услуги. Только чудом колдун избегал расправы от разъяренных футболистов и болельщиков. Так и Саакашвили…
Что касается Нателашвили, несмотря на его частые абсурдные заявления, угроза применить силу — достаточно серьезное намерение, резко контрастирующее с предыдущими заявлениями. Особенно если учитывать его прежние заявления о дружбе Россией.
Заявление Нателашвили прокомментировал глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.
Грузия никогда не отказывалась от силового варианта разрешения конфликта с Южной Осетией, заявил глава комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов.
А экс-командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, в 2008 году участвовавший в освобождении Цхинвала, назвал слова Нателашвили популизмом.
Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заметил, что такие заявления от разных грузинских политиков появляются периодически.
А публицист и телеведущий Армен Гаспарян заявил, в Грузии будет нарастать агрессивная и радикальная риторика, предупредив Нателашвили, что грузинский политик сам может остаться висеть на рее.
Что касается Нателашвили, то он 20 лет варьирует в зависимости от ситуации. Чтобы привлечь электорат, до выборов размахивает несуществующей дубинкой, грозя проучить несогласных с внешней политикой Грузии. После поражения на выборах, как правило, беспокоится о губительном курсе Грузии и необходимости улучшения отношений с Россией. Вот фрагмент интервью изданию «Кавказский узел» в 2008 г.
Он то призывал вступить в НАТО, то отметал любую мысль о вступлении в альянс, видя Грузию внеблоковой страной. И тут же добавил: «Нужно уметь лавировать». Вот теперь все ясно…
Остается добавить, риторика и позиция Нателашвили, как и любого грузинского политика не претерпела изменений по вопросу мира на Кавказе. Что касается многомиллиардных санкций против России, есть смысл напомнить (и при необходимости вернуться к ним), какие потери понесла грузинская экономика от запрета на поставку вина, минеральной воды, фруктов и овощей в Россию. И если риторика грузинских политиков не смягчится, то виноградари Кахетии, по которым санкции России ударят в первую очередь, действительно вздернут зарвавшегося Нателашвили на самую высокую виноградную лозу, а над зданием Госканцелярии Грузии в Тбилиси будут водружены флаги кавказских государств и России.
Газета «Южная Осетия»