Как бы над Тбилиси не подняли осетинский флаг, пригрозили в Цхинвале

Алексей Вольцев

На днях лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили «взорвал» информационное пространство резким заявлением. Находясь в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией, лидер лейбористов заявил, что скоро грузинский флаг будет развеваться над 4-й российской военной базой в Цхинвале. Кроме того, Нателашвили добавил:

«Если Россия не выведет оккупационные войска, то после выборов оппозиция, придя к власти, попросит США разместить здесь базы с ядерным, космическим оружием. И тогда уж пусть Москва пеняет на себя», — сказал политик, пригрозив России многомиллиардными санкциями.

В конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. И чем ближе выборы, тем чувственнее и патриотичнее риторика участников предвыборной гонки — грузинских политиков. Как правило, один из «джокеров» любого предвыборного периода Грузии — обещание восстановить так называемую территориальную целостность. Единственный, кто решил попробовать реализовать чаяния избирателей — Михаил Саакашвили. Его попытка втащить Южную Осетию и Абхазию в Грузию кончилась позорным фиаско. А сам «собиратель» «грузинских земель» после позорного изгнания из Грузии стал напоминать одного персонажа. В 80-х годах прошлого столетия одна из африканских стран забрала с собой на чемпионат мира по футболу штатного колдуна, обещавшего наколдовать победу на мундиале. Команда с треском проиграла все матчи, не вышла из группы, а колдун еле унес ноги из раздевалки после последнего матча сборной. Затем мантия колдуна мелькала на других региональных турнирах по футболу в Африке, где религиозный шарлатан предлагал свои услуги. Только чудом колдун избегал расправы от разъяренных футболистов и болельщиков. Так и Саакашвили…

Что касается Нателашвили, несмотря на его частые абсурдные заявления, угроза применить силу — достаточно серьезное намерение, резко контрастирующее с предыдущими заявлениями. Особенно если учитывать его прежние заявления о дружбе Россией.

Заявление Нателашвили прокомментировал глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

«Угрозы поднять грузинский флаг над российской базой в республике — это ни что иное, как „сказки про белого бычка“. Для начала пусть водрузит грузинский флаг на крышу лаборатории Лугара, это будет полезнее, чем тиражировать фантазии больного воображения. Кроме того, не мешало бы им вспомнить незабвенное старое — „никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов“. Сегодня в Грузии как раз период „до выборов“ — очередная эпоха политического экстаза. Что касается часто склоняемой в оппозиционных кругах темы действующего в Тбилиси пророссийского правительства, это действительно выглядит именно так, и насколько нам представляется, эта ситуация даже комфортна для восприятия нового поколения грузинских избирателей. В противном случае Грузию бы давно уже приняли в НАТО. Убогость мысли этого грузинского политика проявляется в его высказываниях, лишенных здравого смысла», — высмеял слова политика Дмитрий Медоев.

Грузия никогда не отказывалась от силового варианта разрешения конфликта с Южной Осетией, заявил глава комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов.

«Грузия отказывается от заключения соглашения о неприменении силы и то, что у них в планах есть агрессия против Южной Осетии — это однозначно. Шалва здесь никому нового ничего не раскрыл. Другой вопрос, обыкновенные грузинские националисты предполагают одно, а получается другое. Не получилось бы так, чтобы осетинский флаг поднялся над Тбилиси», — отрезвил главного лейбориста всея Грузии Дьяконов.

А экс-командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, в 2008 году участвовавший в освобождении Цхинвала, назвал слова Нателашвили популизмом.

«Это популистские заявления. Ни в 2008 г., ни тем более сейчас, у грузинской армии нет потенциала противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей», — сказал Хрулев.

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заметил, что такие заявления от разных грузинских политиков появляются периодически.

«Южная Осетия в состоянии отстоять свободу и независимость, тем более с помощью России. Пусть они забудут, что флаг Грузии когда-нибудь будет развеваться на территории Южной Осетии. Народ определился, выбрал для себя путь и этот путь — точно без Грузии. В Южной Осетии привыкли к подобным заявлениям грузинских политиков. Руководство Грузии наотрез отказывается от подписания мирного договора о неприменении силы и реваншистскую политику наглядно демонстрирует такими заявлениями. Но Южная Осетия не та, что в 1989—1990 годах, такие заявления под собой не имеют никакой почвы. По договору с нашим стратегическим партнером — Россией, безопасность РЮО охраняется 4-й российской военной базой и погрануправлением ФСБ России», — подчеркнул он, посоветовав политическим силам Грузии «осмысливать подобные заявления на холодную голову».

А публицист и телеведущий Армен Гаспарян заявил, в Грузии будет нарастать агрессивная и радикальная риторика, предупредив Нателашвили, что грузинский политик сам может остаться висеть на рее.

Что касается Нателашвили, то он 20 лет варьирует в зависимости от ситуации. Чтобы привлечь электорат, до выборов размахивает несуществующей дубинкой, грозя проучить несогласных с внешней политикой Грузии. После поражения на выборах, как правило, беспокоится о губительном курсе Грузии и необходимости улучшения отношений с Россией. Вот фрагмент интервью изданию «Кавказский узел» в 2008 г.

«Основная цель — урегулирование грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Первое для их решения — восстановить и урегулировать дружеские и братские отношения с Россией. Только после этого можно подумывать о возвращении Абхазии и Южной Осетии, потому что как ни крути, ключи от разрешения ситуации — в Кремле. И даже если бы не эти ключи, все равно необходимо поддерживать партнерские отношения с большим соседом Россией, без взаимоотношений с которым не будут развиваться ни наша экономика, ни наука, ни другие области. Я не буду ругать Россию, как Саакашвили. Обязательно восстановим воздушное, сухопутное и морское сообщения, упрощенный визовый режим, свободное передвижение товаров. Для нас самое главное — двусторонние отношения с Россией», — сказал Нателашвили.

Он то призывал вступить в НАТО, то отметал любую мысль о вступлении в альянс, видя Грузию внеблоковой страной. И тут же добавил: «Нужно уметь лавировать». Вот теперь все ясно…

Остается добавить, риторика и позиция Нателашвили, как и любого грузинского политика не претерпела изменений по вопросу мира на Кавказе. Что касается многомиллиардных санкций против России, есть смысл напомнить (и при необходимости вернуться к ним), какие потери понесла грузинская экономика от запрета на поставку вина, минеральной воды, фруктов и овощей в Россию. И если риторика грузинских политиков не смягчится, то виноградари Кахетии, по которым санкции России ударят в первую очередь, действительно вздернут зарвавшегося Нателашвили на самую высокую виноградную лозу, а над зданием Госканцелярии Грузии в Тбилиси будут водружены флаги кавказских государств и России.

Газета «Южная Осетия»