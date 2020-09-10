Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily

Лидия Мартынова

Команда президента Украины Владимира Зеленского многое обещала российскому лидеру Владимиру Путину, в том числе в вопросе по Донбассу, но не выполнила. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан. По его словам, после прихода к власти Зеленского президент России надеялся на улучшение ситуации по Донбассу, но ничего не изменилось. При этом Богдан считает, что Киев просто «кинул» Путина.

Информация об опасности коронавируса, о которой администрация президента США знала еще в январе, была преднамеренно скрыта, чтобы избежать паники. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире выявлено уже 27 486 960 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте организации. Отмечается, что 894 983 человека умерли после заражения Covid-19.

Федеральные власти Соединенных штатов аннулировали визы более чем 1 тысячи граждан КНР. Как заявил представитель Госдепартамента, это статистика на 8 сентября. Отзыв виз ориентирован в первую очередь на студентов и ученых. По мнению американских властей, они могут быть связаны с Народно-освободительной армией Китая.

На теле члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится в СИЗО, имеются ушибы. Об этом рассказала её адвокат Людмила Казак, которая посетила подзащитную. По словам юриста, оппозиционерка чувствует себя хорошо и бодро, в СИЗО ей оказывали помощь: у неё поднималось давление, а также её беспокоит сердце.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов лично попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБ не ограничивать доступ белорусских банков к рублевой ликвидности. По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет 2−2,5 млрд долларов. При этом долю государства в банковском секторе Белоруссии агентство оценивает примерно в 80%.

Информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», которую опубликовал журнал Die Zeit, не соответствует действительности. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк. «Чушь собачья абсолютно», — сказал он.